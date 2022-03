KASNONOĆNA ‘BOMBA’: Obitelj će morati čekati, jedan od najvećih prekinuo mirovinu

Iznenađujuća vijest je sinoć po našem vremenu stigla iz sportskog svijeta. Tom Brady, jedan od najvećih igrača u povijesti američkog nogometa u NFL-u, po puno mišljenja i najveći, objavio je da će nastaviti igrati malo više od mjesec dana nakon što je donio drugačiju odluku. S pune 44 godine, Brady je na početku veljače putem društvenih mreža obznanio da je velikoj karijeri došao kraj, a sada se dogodio preokret.

Sportski velikan ponovno se javio na svojim profilima na društvenim mrežama, s porukom da se karijera nastavlja, s planom da to bude u dresu Tampa Bay Buccaneersa čiji je i dalje član. ‘Unatrag dva mjeseca, shvatio sam da je moje mjesto još uvijek na terenu, a ne na tribinama. Bit će vremena i za ovo drugo, ali to vrijeme nije sada. Volim svoje suigrače, volim i obitelj koja me podržava. Bez njih ovo ne bi bilo moguće. Vraćam se u Tampu za svoju 23. sezonu, ima još nedovršenog posla’, napisao je Brady, uz skraćenicu ‘LFG’, ‘let’s freaking’ go’, borbeni poklič s pozivom na pokret na kraju svoje poruke.

Obitelj će ga gledati na terenu

S ovakvom odlukom, velikog sportaša će njegova obitelj i dalje gledati u akciji, u borbi za nove pobjede. Gisele Bundchen, slavna brazilska manekenka, Bradyjeva supruga, već dugo se spominjala kao velika zagovornica njegovog završetka karijere, a nakon što se već činilo da je priči došao kraj, supruga će s djecom ipak morati pričekati na završetak karijere.

Brady će u dresu Tampa Bay Buccaneersa u dolazećoj sezoni u NFL-u biti u potrazi za svojim sveukupno osmim naslovom prvaka u velikoj karijeri. Sedam titula slavio je u dresu New England Patriotsa, u dugogodišnjoj sjajnoj suradnji s Billom Belichickom, legendarnim trenerom hrvatskih korijena, a osma se lani u veljači dogodila s momčadi iz Tampe.

Preokret nakon Engleske

Objava o povratku dogodila se na završetku vikenda u kojem je Brady bio u Engleskoj. U subotu je na tribinama Old Trafforda pratio kako Manchester United dolazi do 3:2 protiv Tottenhama, uz ‘hat-trick’ Cristiana Ronalda u toj pobjedi domaće momčadi, a nakon toga, pozornost je privuklo Bradyjev nesiguran odgovor i izraz lica dok ga je Ronaldo u njihovom susretu pitao je li karijeri zaista došao kraj.

Kako se pokazalo, put u Manchester bio je s poslovnom pozadinom, a ne samo za Bradyjevo uživanje. Vlasništvo Manchester Uniteda drži obitelj Glazer, a kako je dio obiteljskog ‘blaga’ i vlasništvo Tampa Bay Buccaneersa, Brady je na poziv Glazera bio u Engleskoj. Očito se pričalo i o njegovim planovima, koji su sada poznati svima.

