Kaos s navijačima se ne smije ponoviti, ovo se sprema za veliko hrvatsko finale u Zagrebu

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska večeras igra svoju posljednju utakmicu na Europskom prvenstvu vaterpolista kojem je domaćin, a u borbi za drugo uzastopno europsko zlato, nakon onog osvojenog preklani u Splitu, važna će biti i podrška navijača na tribinama bazena Mladosti uza Savu u Zagrebu.

Očekuje se da će puno ljudi biti na okupu na ulasku na tribine za finalnu utakmicu protiv Španjolske koja će početi u 20:30 sati, a organizatori ne žele scene kakve su odjeknule prije polufinalne utakmice protiv Mađara. Podsjetimo, tada je došlo do toga da veliki broj navijača na hladnoći čeka ulazak na tribine, a na koncu mnogi nisu uspjeli ući iako su imali ulaznicu za polufinalni susret.

Prije finala, Hrvatski vaterpolski savez je u priopćenju za javnost objavio što se sprema za ulazak navijača na finalnu utakmicu. “S obzirom na veliki interes i očekivano uzbuđenje među našim vjernim navijačima, srdačno vas molimo da proširite važnu informaciju kako će ulaz na tribine biti moguć već od 18:00 sati. Na taj način želimo zajedno stvoriti nezaboravnu atmosferu podrške našim vaterpolskim junacima”, objavio je HVS u priopćenju.

Recept za manje gužve na ulazu

“Kako bismo olakšali priljev gledatelja i izbjegli gužve na ulazu, planiramo oslobađanje mjesta na tribinama nakon odigrane utakmice za treće mjesto. Odmah nakon toga u 18 sati omogućit ćemo ulazak na tribine za finale Europskog prvenstva. Nadalje, želimo vas podsjetiti da ulaznica za finale uključuje dvije uzbudljive utakmice:

18:30 – Grčka vs. Crna Gora (utakmica za peto mjesto) i 20:15 – Hrvatska vs. Španjolska (finale). Stoga, srdačno molimo sve navijače da dođu na bazen ranije. Vaša prisutnost, podrška i entuzijazam čine ovu sportsku manifestaciju posebnom, stoga vam unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Radujemo se zajedničkom dijeljenju nezaboravnih trenutaka tijekom vaterpolskog spektakla!” dodao je HVS.









Organizatori ne žele da bude gužve kao što je bio slučaj prije polufinala protiv Mađarske, a podsjetimo, tada su najnezadovoljniji bili ljudi koji su imali ulaznicu za utakmicu Hrvatske i Mađarske, ali svejedno nisu ušli na tribine Mladosti koje su bile prepune. Karte za finale su, pak, također privukle golemi interes u prodaji.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Hrvatski vaterpolski savez 🇭🇷 (@cro_wp)

Savez se ispričao

Nakon gužve na ulazima prije polufinala i zbog ljudi koji nisu mogli na tribine iako su imali ulaznicu, HVS se nakon polufinalne utakmice javno ispričao. “Svjesni neugodne situacije da je prije utakmice polufinala Hrvatska – Mađarska veći broj osoba s kupljenim ulaznicama bio u nemogućnosti ući na tribine i nazočiti utakmici, najdublje se ispričavamo našim navijačima. Do ovog je propusta u određenoj mjeri došlo i zbog pomjeranja termina početka utakmice, što je dovelo do zabune, ali smo svjesni da nas to ne amnestira odgovornosti zbog koje se još jedom ispričavamo”, pisalo je u priopćenju Saveza.

“Ujedno, opovrgavamo navode nekih medija da je policija bila ta koja je zapriječila ulazak navijačima u bazen odnosno na tribine. Odluka je bila na nama kao organizatorima, a iz sigurnosnih razloga kada je bilo vidljivo da su sva mjesta ispunjena”, dodao je HVS.