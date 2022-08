KAO DIJETE IZBJEGLA IZ KNINA, SADA SLAVI SREBRO NA EP: Crnogorka imala tešku životnu priču

Život ponekad piše teške priče, a jedna takva je i ona nove Europske viceprvakinje Crnogorke Marije Vuković, koja je osvojila srebrnu medalju u skoku u vis na EP-u koje se održava u Münchenu.

Zlato na Europskom prvenstvu osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih s preskočenih 1,95 metara, isto kao i Vuković, ali je do zlata došla zbog manjeg broja pokušaja na visini od 1,93 metara, dok je treća bila predstavnica Srbije Angelina Topić.

Marija Vučković je porijeklom iz Hrvatske iz Knina koji je napustila zajedno sa svojim roditeljima i sestrom prije vojno redarstvene operacije Oluja te su prvo završili u Beogradu, da bi potom otišli u Crnu Goru.

Emotivna proslava

Vuković je svoju srebrnu medalju i prvu za Crnu Goru ikada na EP-u proslavila vrlo emotivno uz suze, a njena sestra Jovana za košarka24.rs. otkrila je njihov životni put od izbjeglištva do sportskih uspjeh.

Montenegro's 🇲🇪 first ever medal at the European Championships! 🙌

Twelve years after winning the world U20 title, Marija Vukovic clears 1.95m to win a historic silver in #Munich2022! 🥈 pic.twitter.com/9VhzGzMuCA

— European Athletics (@EuroAthletics) August 21, 2022