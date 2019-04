KAKVA ŠTETA! PPD ZAGREB NESRETNO IZGUBIO U FINALU SEHA LIGE!

Autor: HINA/B.H.

Rukometaši PPD Zagreba nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika regionalne SEHA lige, u finalu završnog turira u bjeloruskom Brestu izgubili su od skopskog Vardara sa 23-26 (12-14).

Hrvatski je prvak bolje otvorio utakmicu i bio u prednosti u prvih 20 minuta. Najveću razliku od plus tri ostvario je u 12. minuti kada je bilo 7-4, no tu prednost izgubio je u samo dvije minute. Vardar je prvi put poveo u 24. minuti sa 11-10 i do kraja dvoboja više nije zaostajao iako je Zagreb u nekoliko navrata dolazio do izjednačenja.

Posljednji put Zagreb je zaprijetio dvije i pol minute prije kraja kada je Zlatko Horvat nakon presječene lopte u obrani u protunapadu smanjio na 23-24. No, do kraja dvoboja su Stoilov i Skube bili precizni za Vardar koji je tako obranio naslov pobjednika ovog natjecanja.

Luka Mrakovčić je s četiri gola bio najefikasniji kod PPD Zagreba, po tri su postigli Božić Pavletić, Horvat i Vlah, dok su Vardar predvodili Dainis Krištopans sa sedam i Timur Dibirov s pet golova.

I prošle godine u finalu su se susreli Vardar i PPD Zagreb, a tada je u Skoplju makedonski sastav slavio sa 26-24.

Zagreb je tako ostao na jednom osvojenom naslov u SEHA ligi osvojenom još 2013. godine.

Ranije u srijedu su rukometaši našićkog Nexea u susretu za broncu izgubili od domaćina turnira Meškova sa 19-24 (8-12). Marin Šipić i Halil Jaganjac su sa po pet golova bili najefikasniji kod Nexea, dok je Maksim Baranov s također pet pogodaka predvodio Meškov.