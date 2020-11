KAKVA ŠTETA! HRVATSKA UZDANICA SE OZLIJEDILA: Morala predati meč svjetskoj prvakinji

Autor: Hina/Matija Majdak

Drugog dana Europskog prvenstva za seniore, koje se od 19. do 21. studenog održava u Pragu, hrvatska judašica Barbara Matić predala je borbu zbog ozljede, a Dominik Družeta je ispao u osmini finala.

Osvajačica dvije europske bronce, Matić (do 70 kg), pobjednica Grand Slama u Budimpešti, odmah na početku turnira je za suparnicu u kategoriji do 70 kg dobila svjetsku prvakinju Marie Eve Gahie koju je svladala u glavnom gradu Mađarske.

Znalo se da takav uvod osigurava “vatrenu” borbu, a prve dvije minute su to i potvrdile. Napad na napad, s obje strane, traženje preferiranog garda i maksimalni fokus potvrdili su da je to borba za europsku medalju.

Iako je Matić došla u Prag sa saniranim ramenom, na isteku druge minute borbe, prilikom jednog pada Barbara je osjetila snažnu bol u predjelu rebara te nije mogla nastaviti, a Gahie je prošla dalje nakon “tapkanja”.

Isti žar se vidio i kod Dominika Družete (do 81 kg), koji je wazarijem svladao Borchashvilija, u borbi koju je kontrolirao te Austrijanac nije imao veće šanse. U borbi za četvrtfinale, Družeta je išao na Fatiyeva, judaša iz Azerbajdžana.

“Krenuo je nedovoljno oštro u borbi za gard pa napravio napad koji nije trebao. Da nije bilo tog prvog wazarija Fatiyeva, uvjeren sam da bi Dominik prošao sigurno jer je spremniji i bolji. Što je tu je, gledamo u budućnost”, izjavio je nakon poraza trener Dean Ilić.

Subota, 21. studenog, rezervirana je za Karlu Prodan (do 78 kg), osvajačicu europskog srebra u konkurenciji mlađih seniorki u Poreču, kao i muški trojac, Marka Kumrića (do 100 kg), Zlatka Kumrića (do 100 kg) te Ivana Čovića (preko 100 kg).

“Borim se protiv iskusne Nizozemke Verkerk, ali vjerujem da će ovaj put moja energija i mladost prevladati. Pripremamo taktiku, spremna sam i idem po pobjedu”, rekla je Prodan uoči subotnjeg natjecanja u praškoj O2 Areni, koje počinje u 10 sati, dok je finalni blok na rasporedu od 16 sati.

“Neugodan Francuz mi je prvi protivnik, ali kao i za kolege iz reprezentacije, vjerujem da ga mogu pobijediti i u potpunosti sam spreman. Nakon što sam godinu dana izbivao zbog ozljede, ova godina mi je jako dobra i želim to pokazati na tatamiju”, rekao je Marko Kumrić.