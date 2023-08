Kako je rukometni heroj Hrvatske odbio Džajića i Crvenu zvezdu: Ponudu iz Beograda glatko je odbacio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bio je on svojevremeno i najbolji rukometni vratar u svijetu. Mirko Bašić proslavio na golu Metaloplastike gdje je radio takva čuda da mu je u jednom trenutku došao i direktor nogometaša Crvene zvezde s idejom da ga se pripremi i postavi na nogometni gol. Bilo je to u drugoj polovici osamdesetih godina prošlog stoljeća. Mirko je tema našeg feljtona o legendama hrvatskog sporta…

Mirko Bašić rođen je 14, rujna 1960. godine u Bosilegrađu kod Vranja. Posve slučajno, zbog očeva posla, rodio se izvan Hrvatske, u Bjelovar je došao već s godinu dana, a devet godina kasnije, 1970. godine počela je njegova blistava karijera. U prvoj momčadi slavnog Partizana pojavio se već sa 16 godina- Vidjelo se da je nevjerojatno talentiran.

Bjelovarski Partizan bio je veliki klub je imao sjajnog vratara, onakvog kakvog zaslužuje. U četiri sezone u Partizanu Mirko Bašić je, od 1975. do 1979. godine bio član momčadi koja je postala prvak Jugoslavije.





Legenda vratarska

Vrata svog matičnog kluba čuva do 1981, godine, kada prelazi u momčad Metaloplastike iz Šapca, U ovom klubu branio je sve do 1987. godine. Tu je počeo niz osvojenih trofeja, bio je i prvi vratar reprezentacije Jugoslavije. Prvak Jugoslavije s Metalopastikom je bio pet puta zaredom, d 1983. do 1987. godine. Bio je dio momčadi koja je osvojila kup Jugoslavije 1983., 1984., 1985. i 1986. godine.

Začin uspjeha u ovom klubu bio je na europskoj sceni. Bašić je bio čuvar mreže momčadi koja je u silnom zanosu igrala tri finala Kupa prvaka, od čega je u dva navrata 1985. i 1986. bila europski prvak. Razišavši se s Metaloplastikom, Bašić je 1987. godine došao u Zagreb, gdje je branio za tada odličan Medveščak. Na golu Medveščaka Bašić je osvojio kup Jugoslavije 1989. i 1990. godine. Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća Mirko Bašić odlazi u Francusku, gdje brani za momčadi Venissew i Olimpique iz Maseillea.

Mirko Bašić je od 1990. do 1992. godine vratar momčadi Venisseux, s kojim je prvak Francuske 1992. i pobjednik kupa 1991. i 1992. godine.Potom je od 1992. do 1994. godine vratar Olimpiquea iz Marseillea, s kojim 1993. godine osvaja Kup pobjednika kupova i francuski kup.

Potom se Mirko Bašić 1994. godine vraća u Hrvatsku i odlučuje da je dosta igranja, odnosno čvrst je u odluci da je završio igračku karijeru. Dvije godine pauzirao je s igranjem, za koje vrijeme je bio direktor Medveščaka, a onda je 1996. godine prihvatio poziv Rukometnog kluba Krško iz susjedne Slovenije, gdje je branio do 1998. godine.

Potom se ponovo vraća kući u Hrvatsku, ali ovog puta staje na gol najtrofejnijeg hrvatskog rukometnog kluba Badel 1862 Zagreb, čiji gol čuva do 2002. godine, kada u 42. godini prestaje s aktivnim igranjem. U četiri godine provedene na golu Zagreba Bašić je osvojio naslov prvaka Hrvatske 1999., 2000., 2001. i 2002. godine, kao i hrvatski rukometni kup 1999. i 2000. godine.









Naosvajao se Mirko Bašić i medalja na golu najprije jugoslavenske, a potom i hrvatske rukometne reprezentacije Počelo je sa zlatnom medaljom na Svjetskom juniorskom prvenstvu 1981. godine u Portugalu. Tu su i medalje sa svjetskih prvenstava. Tako je još 1982. godine bio član reprezentacije Jugoslavije koja je osvojila srebro na EP SR Njemačkoj. Četiri godine poslije, na Svjetskom prvenstvu 1986. godine u Švicarskoj osvojio je zlatnu medalju.

Kruna njegove igračke karijere je zlatna medalja s Olimpijskih igara 1984. godine u Los Angelesu i brončana 1988. u Seoulu.

Imao je čast branivši za hrvatsku rukometnu reprezentaciju i to na prvom većem natjecanju na kojemu hrvatski rukometaši nastupili od uspostave neovisnosti. Bilo je to na Mediteranskim igrama 1993, godine u francuskom Languodec – Roussilonu, gdje je osvojio zlatnu medalju.









Po prestanku igranja, bio je trener vratara u hrvatskoj reprezentacije kada je osvojeno zlato na Svjetskom prvenstvu 2003. prvenstvu u Portugalu, zatim trener vratara i trener Zagreba…

Sigurni smo, ma uvjereni, da bi bio i odličan golman u nogometu. Možda je šteta što nije probao…