KAKO JE MLADI SPORTAŠ (17) POGINUO I ŽRTVOVAO SE ZA DRUGE! Bacio se na napadača i nije mu bilo spasa…

Nažalost masovne pucnjave u američkim srednjim školama već su odavno realnost te države, a zadnja pucnjava koja se odgodila prije tri dana u Michiganu ostavila je troje djece mrtvo, i još nekolicinu njih u teškom stanju u bolnici od kojih je još jedna žrtva preminula.

Jedan od poginulih tinejdžera identificiran je kao Tate Myer, 16, dok je drugo dvoje koje je izgubilo život 17-godišnja Madisyn Baldwin i 14-godišnja Hanna St. Julian koji su izgubili živote u pucnjavi 15- godišnjeg Ethana Crumbleya

Kako su svjedočili njegove kolege Tate Myer je poginuo dok je pokušavao razoružati napadača, što je zapravo dalo dovoljno vremena njegovim kolegama a pobjegnu, dok je on preminuo od zadobivenih ozljeda.

Pred njim je bila karijera

Myer je bio running back za Oxford Wildcats, momčad njegove srednje škole, a nakon ovog herojskog čina pokrenuta je peticija da se lokalni stadion nazove njegovim imenom.

Samo par dana prije tragičnog i herojskog događaja Tate Myer bio je na utakmici Toleda, koji ga je pozvao kao potencijalnog budućeg igrača, a Myer je imao i ponude drugih sveučilišta.

We teach our kids to be tough, to stand up – to fight. This kid did it on the football field and he did it today in the moment of truth. This kid is a hero – my heart is empty yet full at the same time. Life is a precious gift folks. RIP Tate Myre. Kearsley football won’t forget https://t.co/v3pAiVVqeD

— KearsleyFootballBuzz (@BuzzKearsley) December 1, 2021