KAKAV USPJEH ZA HRVATA: Slavio je zlato u Tokiju, ‘još mi nije došlo do glave, ludilo!’

Autor: I.K.

Olimpijske igre u Tokiju donijele su ukupno osam medalja hrvatskih sportaša i sportašica, uključujući tri zlata, ali sa suradnjom sa sportašicom iz druge zemlje veselio se i jedan hrvatski trener.

Olimpijsko slavlje doživio je Ivica Jakeljić, atletski stručnjak koji je karijeru gradio u splitskom ASK-u, potom je nastavio s poslom u Dohi, a lani je na poziv iz Poljske započeo suradnju s tamošnjom legendarnom kladivašicom Anitom Wlodarczyk.

Sjajna Poljakinja je u Tokiju osvojila svoje treće uzastopno zlato, nakon slavlja 2012. u Londonu i četiri godine kasnije u Riju. Ovog puta se veselje dogodilo s hrvatskim potpisom.

Povijesni rezultat

Wlodarczyk je svojim trećim zlatom u nizu na Olimpijskim igrama ostvarila povijesni uspjeh, kakvom se u bacanju diska nadala Sandra Perković, no Tokio nije donio sreću našoj atletskoj ‘kraljici’ koja je bila četvrta u finalu.

Jakeljić je uspjeh 36-godišnje poljske sportašice s kojom surađuje primio s puno oduševljenja. Takav uspjeh je toga bio i vrijedan.

Nevjerojatna serija

‘Još uvijek to ne mogu dokučiti. Nije mi jasno, još mi to nije došlo do glave. Ma, ludilo’, rekao je hrvatski trener u razgovoru za Sportske novosti u komentaru novog slavlja sjajne kladivašice.

Jakeljić je dodao da je u Poljskoj na svoje oči vidio koliko je Wlodarczyk velika zvijezda, a sudjelovanje u njezinom trećem uzastopnom osvajanju olimpijskog zlata bilo je poseban doživljaj.

Vraćala se nakon ozljede

Poljska kladivašica je u Tokiju pokazala koliko je velika vraćajući se nakon ozljede koljena. Taj problem izbacio je Wlodarczyk ‘iz stroja’ dvije godine, a zbog toga, hrvatski trener nije bio siguran kako će izgledati nastup u Japanu. Ispalo je sjajno za 36-godišnju Poljakinju i za Jakeljića.









Hrvatski trener je u svojoj priči o olimpijskom zlatu velike sportašice istaknuo da Wlodarczyk ima još motiva u nastavku karijere, no tek treba vidjeti hoće li i dalje ići zajedno jer se Jakeljić vraća poslu u Dohi, u Akademiji Aspire, nakon što je imao dozvolu za suradnju s Poljacima do kraja Igara u Tokiju.

Hrvat bi volio da se dogodi nastavak s Wlodarczyk, ali to će ovisiti o obvezama u Dohi za koje je kazao da su mu u prvom planu.