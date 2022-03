KAKAV GAF POZNATOG KOMENTATORA, NEMOGUĆI SKANDAL: Nisu znali da je mikrofon uključen: ‘Ona ku**a!’

Klizanje baš i nije sport koji bi mogli povezati s psovanjem i vrijeđanjem, ali dvojica britanskih komentatora na SP u klizanju su nas demantirali.

Dvojac je za vrijeme dok je mikrofon bio uključen uvrjedili bivšu kanadsku klizačicu Meagan Duhamel te su je nazvali “onom ku*kom iz Kanade”.

Osim toga komentirali su i fizički izgled klizačica, govorili da nemaju pojma u klizanju te da im je glupo što nema ruski klizača. Stvar postaje gora jer dvojac je komentirao na službenoj stranci klizačke udruge.

Simon Reed & Nicky Slater were the Commentators on @ISU_Figure‘s feed. & they were VILE.

They were also ignorant, kept deliberately misgendering a nonbinary Skater, couldn’t tell how many rotations were in jumps (!!!), & were misogynistic, hate-spewing, drunk-sounding SCUM.

— KatsuDauntless (@KatsuDauntless) March 24, 2022