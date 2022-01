KAD TI MLADOST ZAKUCA NA VRATA: “Kauboji” metu sve pred sobom dok veterani odmaraju, kakav je to dobitak!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sport je čudna pojava. Nekad kad ti nedostaju oni najbolje ispadne još bolje nego da su tu. Jer, mladi osjete prigodu, daju sve od sebe i odigraju blistavu partiju. Baš tako se nekako dogodilo i našoj rukometnoj reprezentaciji u posljednjem srazu u skupini, protiv istina skromne Ukrajine. No, naši su mladići odigrali odličnu partiju. Osim shvatljivih početnih oscilacija sve ostalo je bilo na strani Hrvatske. Mladići su jednostavno pomeli Ukrajince s parketa…

Naravno, Hrvoje Horvat je pokušavao odmarati svoje glavne igrače, pritom se nada da će se momčad kompletirati, da će pozitivni postati negativni. Ne treba se sad opterećivati dvobojem Francuske i Srbije, ta i Francuzima je potrebna pobjeda, da prenesu bodove u četvrtfinalnu skupinu. Hrvatska ima sedam pozitivnih igrača, a Duvnjak i Jaganjac imaju ozljede. I ovo što sad čini ova mlada reprezentacija jest čudo. Moramo im odati priznanje. Što veli Horvat: “Izgovora nemamo, ne predajemo se, rješavamo probleme uhodu”.

I izgleda to poprilično dobro. Sjajno je gledati te mladiće kako ližu parket i jedu vratnice golova od želje. Oh da, i naš mladi izbornik Horvat dobro se nosi s ovom situacijom. Njemu je zacijelo najteže. Odlično to podnosi, mnogi drugi bi se već davno pogubili.

Imamo budućnost

U ove tri utakmice hrvatski rukomet dobio je jednu bitnu, veliku, ma divnu spoznaju. Reprezentacija ima budućnost, ima već sada velike mlade igrače, poput Martinovića, Lučina, Glavaša i ostalih. To je velika stvar. Odraditi će se čak i pomalo prisilno kompletna smjena generacija, a veterani su još uvijek tu da pomognu. Zbog zaraze koja ne pušta našu reprezentaciju, zbog ozljeda koje je ne zaobilaze.

Ipak, moramo biti zadovoljni s ove tri utakmice. I prezadovoljni. Vjerujemo u drugi krug kojeg smo apsolutno zaslužili. U okolnostima koje su sve samo ne normalne. Doslovce reprezentacija živi od sata u sat, od testa do testa. Čak i one koje izbornik Horvat pozove dođu pozitivni. Dobro je da uopće složi momčad. A ovo je momčad koja trijumfira. Ne, nema ni riječi kritika prema ovoj družini koja se drži tako hrabro.