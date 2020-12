JEDNA OD HRVATSKIH JUNAKINJA: Prijateljica otkrila njezine tajne strasti!

Hrvatska se u prvom krugu Europskog prvenstva za rukometašice u Danskoj u dolasku do pobjeda nad Mađaricama, Nizozemkama i Srpkinjama mogla osloniti na važan učinak Tee Pijević na golu.

Hrvatska golmanica oduševljava svojim obranama, a nakon što smo je pobliže upoznali dok je trajao prvi dio natjecanja, dio tajni Pijević približila je njezina dobra prijateljica i reprezentativna kolegica po poziciji, trenutno ozlijeđena Ivana Kapitanović, koja u očekivanju oporavka i povratka na teren nije mogla biti s ekipom na ovom EP-u.

Kapitanović dobro poznaje svoju reprezentativnu suigračicu, a neke njezine privatne detalje otkrila je u razgovoru za 24sata.

‘Mi smo stvarno jako dobre prijateljice i mogu reći da o njoj znam jako puno, ali ne mogu i ne želim otkrivati baš sve. Tea vam je sjajna cura, sretno zauzeta kako se to popularno kaže, obožava Mišu Kovača, obožava svoju Stablinu i stablinske lađare koji često osvajaju prva mjesta u utrkama lađa. Kao što je Sinjankama draga Alka, Splićankama Hajduk, tako je i njima u Stablini utrka lađa najveći događaj’, veli Kapitanović.

‘Kada smo slobodne, skupimo se nas par cura iz rukometa, družimo se, izađemo, volimo otići i u šoping, ali Tea je više za konkretna druženja, za neku večeru i slično. Inače, ako idem kod nje u goste obavezno nosim burek i dva jogurta. To joj je najdraža hrana. Obožava burek, naravno s mesom, jer samo je to burek a ostalo su pite, i kaže kako joj je to ‘melem’, dodala je Kapitanović.

‘Prava je prijateljica. Čak i ako joj kažeš nešto što joj možda nije pravo, ima razumijevanja i neće radi toga dignuti nos. Kad smo na okupljanjima reprezentacija, često se raspravlja o ovome i onome i jednako često to završi tako da su igračice na jednoj, a mi golmanice na drugoj strani. Imamo drugačije viđenje rukometa i kako bi neke stvari trebale izgledati. Naravno, mi smo u tim raspravama na istoj strani’, nastavila je trenutno ozlijeđena hrvatska golmanica o svojoj suigračici i prijateljici.

Kapitanović je otkrila i još jedan detalj o Pijević.

‘Ima posebnu tehniku šetanja u štiklama, to morate vidjeti’, rekla je uz smijeh.

‘Ne pitajte me za detalje, ubit će me ako i ovo pročita’, dodala je Kapitanović za 24sata.