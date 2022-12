JUGOSLAVIJA SE NE BI RASPALA DA JE HRVATSKA IMALA REPREZENTACIJU: Jedino što pokreće Hrvate je uspjeh vatrenih

Autor: Gordan Ivan Šojat

Još nas malo dijeli od Nove godine i kroz par sati Hrvatska dolazi na drugu stranu ‘zavjese’, ovaj put schengenske, koja će do kraja integrirati tri milijuna i 800 tisuća Hrvata u Europsku uniju, uz uvođenje zajedničke valute eura.

Tako niti 32 godine nakon teško izvojevane samostalnosti, Hrvatska se potpuno integrira u EU tvorevinu, u kojoj ćemo politički i ekonomski značiti malo više od ‘zadnje rupe na sviralu’.

No uvijek nam ostaje sport, ta perjanica hrvatstva kojom se dičimo, ostaje nam nogometna reprezentacija, vaterpolo, rukomet, skijanje i poneki atletičar i gimnastičar, koje ćemo s ponosom gledati kada se pored njih razvije naša trobojnica.





Zapravo sport, u koji državna elita ne ulaže skoro ništa i to ne govorimo o državnoj već o lokalnoj razini, jedino je ostalo od tisućljetnog sna Hrvata o vlastitoj državi.

Moralo je bolje

Nećemo ovdje ponovno pisati o stadionima, gašenjima objekata poput Arene u Splitu, već o tome kako je ipak Hrvatska mogla i morala bolje u svjetlu svih uspjeha u proteklih 30-ak godina.

Uspjesi Vatrenih, Janice i Ivice Kostelić, rukometaša, vaterpolista, nekada davno i košarkaša, gimnastičara, atletičara, borilačkih sportova, trebali su ipak pobuditi iskru da se može i mora bolje, ali sve je ostalo na dočecima.

Da Hrvatska oživi kada se trebaju dočekati sportaši, tada je ponovno na vidjelu nacionalni naboj, ne onaj negativni, već onaj koji je nosio mladiće ’91 u rat, koji je ’71 pokrenuo Hrvatsko proljeće i koji nam mnogi spočitavaju kao nešto negativno.

Ali nije taj naboj negativan kao što su to željeli prikazati u bivšoj državi, to je jednostavno želja biti svoj na svome, barem do ponoći.









Da je bilo reprezentacije

No prosječnog Hrvata zapravo zanima samo on sam, na dočeke se ide kako bi se moglo pjevati i proveseliti, tako da se čini da je Hrvatska imala reprezentaciju u nogometu i ostalim sportovima, Jugoslavija se ne bi raspala.

Hrvate ne dira ništo drugo, osim kada im dirnete u sport, naročito u Vatrene. Tada je opet Hrvat uz Hrvata, ne dozvoljavaju se kritike, osim ako ih ne kritiziramo sami, sportaši su mjerilo društva i ako je njima dobro, dobro je i nama.









Ne brinu nas odljevi mladih u inozemstvo, korupcija, kriminal, loše vođenje države, bili oni vlast ili oporba, ne brine nas Schengen uz kojeg će se još više devastirati Hrvatska prirodna bogatstva, privatizacija obale, loše zdravstvo i školstvo, ne bitno je da su Vatreni treći, drugi ili dao Bog prvi.

Iz svega navedenog da je Jugoslavija bila ‘pametnija’, da je dozvolila nacionalne reprezentacije, Hrvati bi i dan danas bili u raspaloj nam državi, slavili bi pobjede na Trgu i time bi bio zadovoljen taj nacionalni naboj.

Na isti način funkcionira primjerice Velika Britanija s Engleskom, Walesom, Škotskom i Sjevernom Irskom, a jednako tako funkcionira i Europska unija, čiji smo integralni član od ponoći.