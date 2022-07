JANA JE NOVA ZVIJEZDA HRVATSKOG SPORTA: Ima najbolji rezultat na svijetu ove sezone, a to nije sve…

Odlične vijesti za hrvatsku stižu iz Izraela gdje se u Jeruzalemu održava mlađejuniorsko prvenstvo Europe na prvenstvu koje se održava u Jeruzalemu.

Na tom natjecanju zlato je osvojila u sedmoboju osvojila je Jana Koščak, a to je prvo hrvatsko europsko zlato u ovoj kategoriji.

Jana je u posljednju disciplinu sedmoboja, 800 metara ušla s 299 bodova prednosti pred Mađaricom Kriszt i istrčala je odličnih 2:23.96 za 4. mjesto, svoj najbolji rezultat uopće i osvojila je zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u natjecanju u kojem je upisala pet svojih osobnih rekorda.

Najbolji rezultat sezone u svijetu

Jana Koščak je osvojila 6106 bodova, što je najbolji rezultat u svijetu ove godine u njenom uzrastu, ispred srebrne Mađarice Kriszt koja je s osobnim rekordom došla do 5794 bodova i brončane Njemice Messing koja je osvojila 5690 bodova.

“Jako sam sretna, ali pomalo tužna zbog bacanja koplja koje nije išlo kako sam planirala. Ali, bila sam dobra u skoku u vis, skoku u dalj, osobni rekord na 800 metara napravila, tako da je super. Volim Jeruzalem, atmosfera je sjajna i ima toliko ljudi i baš sretna zbog ovoga”, uzbuđena je bila mlada zlatna Varaždinka.

The star of the heptathlon! ✨

Jana Koscak 🇭🇷 wins gold at the European U18 Championships with 6106 points.

📊 And her points total puts her fifth on the world U18 all-time list! #Jerusalem2022 pic.twitter.com/1IJAzYPqrP









— European Athletics (@EuroAthletics) July 5, 2022