Izvela je zabranjenu smrtonosnu vježbu: Svoja zlata morala je prodati kako bi preživjela

Autor: Ivan Lukač

Još je malo ostalo do početka Olimpijskih igara u Parizu. Otvorit će se na spektakularan način na rijeci kroz Pariz. Francuskoj prijestolnici bit će ovo treću put da će biti domaćini Igara, a zadnji put bili su prije 100 godina.

Olimpijske igre oduvijek su pisale nevjerojatne priče vrijedne filmova i knjiga. Životi tih sportaša inspiraciju su mnogima, ali neki od njih su nakon karijere doživjeli krah. Jedna od njih je jedna od najboljih gimnastičarki svih vremena, Bjeloruskinja Olga Korbut. Pisala je povijest sporta, ali život ju je poslije nagazio.

Rođena 16. svibnja 1955., a gimnastiku je počela trenirati. Smatrali su je bogomdanim talentom, ali treneri su je smatrali lijenom pa su mnogi mislili da nikada neće doseći svoj puni potencijal. Ipak, na vrijeme je shvatila kakav talent posjeduje i posvetila se gimnastici do kraja.

Zabranjeni element

Do Igara u Munchenu 1972. nije nastupala na previše velikih natjecanja zbog velikih problema sa zdravljem i ozljedama. Ipak, u Bavarsku stiže spremnija nego ikada i ispisuje povijest sporta. Tri zlata na Igrama, ali posebno impresivno bilo je ono osvojeno na dvovisinskim ručama. Izvela je element koji je zgrozio svijet koliko je opasan. Nazvali su ga smrtonosni ili “Korbut element” te je do danas zabranjen u gimnastici. Također, postala je prva u povijesti koja je na gredi izvela salto što je do tada bilo nezamislivo.

Od nje se očekivalo da će parirati Nadiji Comaneci, ali ozljede nisu joj dopustile da ikada protiv čudesne Rumunjke pokaže svoj maksimum. Veliki dvoboj imale su u Montrealu 1976, ali tada je Nadia uvjerljivo slavila uzevši četiri zlata. Olga je uzela srebro na gredi i timsko zlato.

Korbutova od 1991. godine živi u SAD-u, ali je život na zapadu uništio. Ruski mediji navode kako je 2000. godine upala u financijske probleme, a nedugo potom je uhvaćena u jednom supermarketu u Arizoni kako krade hranu. Da se spasi od gladi na medaljama osvojenim u Münchenu i Montrealu zaradila oko 200.000 eura. Prodala je tri zlatne i dvije srebrne medalje, dok je jednu zlatnu svojedobno darovala jednom moskovskom muzeju. Tužna priče jedne od najboljih sportašica koje je svijet ikada vidio.