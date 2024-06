Iznenada preminuo poznati sportaš (52): ‘Naše misli su s njegovom obitelji’

Tužne vijesti za svijet sporta dolaze nam iz hokeja, kada se saznalo kako nas je iznenada napustio poznati ruski hokejaš i legenda Toronto Malple Leafsa Sergej Berezin u 52. godini života. Prerana smrt poznatog NHL igrača ostavila je svijet sporta u šoku, a uzrok smrti još nije objavljen.

Berezin je ostavio značajan trag u NHL-u, a njegova najbolja sezona bila je ona 1998./99., kada je postigao čak 37 golova i dodao još 59 poena. Jedan od njegovih najupečatljivijih trenutaka bio je pogodak postignut u prvom kolu protiv Philadelphije te sezone, koji se i danas pamti među navijačima Toronta.

Udruga NHL Alumni potvrdila je tužnu vijest o smrti Berezina na društvenim mrežama, a ljubitelji hokeja opraštaju se od njega biranim riječima, naročito navijači Toronto Maple Leafsa.

The NHL Alumni Association is heartbroken to learn of the sudden passing of Sergei Berezin at the age of 52 years old.

Sergei was drafted in the 10th round of the 1994 Entry Draft to the @MapleLeafs. He would soon show his spectacular play when he joined the Leafs roster in… pic.twitter.com/WoB3bn8X3S

— NHL Alumni (@NHLAlumni) June 26, 2024