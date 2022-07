IZNENADA PREMINUO POZNATI SPORTAŠ (40): Nakon grubog se*sa pronađen je mrtav, a jedna stvar nikome nije jasna…

Policija u Firenci saznala je razlog smrti nekadašnje ragbi zvijezde Rickya Bibeya. Pronađen je mrtav u 40. godini života u svojoj hotelskoj sobi.

Igrač je u luksuznom hotelu preminuo nakon grubog tzv. BDSM seksualnog odnosa koji je imao sa svojom djevojkom. Talijanski dnevni list ‘La Reppublica’ otkrila je detalje.

Britanac je nađen u krevetu s ranama po tijelu tj. posjekotinama i modricama, a krvave rane imala je i njegova djevojka jer su takav seksualni odnos prakticirali.

Njegova djevojka je u šoku istrčala iz sobe i počela panično vrištati. Njeno stanje je stabilno što se tiče fizičkog, a psihički je i dalje u velikom šoku.

We are desperately saddened to learn of the passing of their popular former prop forward Ricky Bibey (HN#1211) while on holiday in Italy. Ricky was only 40 years of age. Everyone at the club sends sincere condolences to his family and friends at this time. ❤️

— Leigh Centurions (@LeighCenturions) July 17, 2022