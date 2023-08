Iznenada preminuo poznati sportaš (37): ‘Ne mogu vjerovati da te nema brate’

Veliki šok za svijet sporta, a najviše za ljubitelje američkih kečera, je vijest o smrti jednog od najpoznatijih natjecatelja WWE organizacije, Windhama ‘Brayja Wyatta’ Rotunde.

O smrti njihovog zaštitnog lica oglasila se i sama organizacija, koja je potvrdila smrt 37-godišnjaka, ali nisu ulazili u detalje kako je preminuo poznati kečer.

Rotunda je ušao u svijet profesionalnog hrvanja i WWE organizaciju 2009. godine, u kojoj je ostvario jako uspješnu karijeru, a tijekom godina više je puta mijenjao pseudonim, da bi na kraju prihvatio pseudonim Bray Wyatt.

“I am the colour Red in a world full of Black and White”

He was my favourite. Thank you for the memories, Bray.

RIP https://t.co/2SgCi0I81t

— Tom (@VivaLaTom91) August 25, 2023