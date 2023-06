Iznenada preminuo mladi sportaš (21): Tragedija koju nitko nije očekivao

Strašne vijesti dolaze nam iz Rusije, gdje je po nerazjašnjenim okolnostima tragično poginuo mladi hokejaš Gerogij Savin u 21. godini života.

Kako donose mediji iz Rusije, Savin je pogino nakon što je pao s prozora 18. kata njegove zgrade u gradu Rjzanju, gdje je igrao za istoimeni lokalni tim u VHL-u.

Mladi 21-godišnji igrač je u trenutku tragedije u stanu bio sa svojom djevojkom, koja je u to vrijeme bila u kupaoni pod tušem, navode iz policije.

Vityaz confirms the death of 21 yr old Georgi Savin. 🙏 #Ryazan #VHL pic.twitter.com/LPjcLbw8e2

— Hockey News Hub (@HockeyNewsHub) June 23, 2023