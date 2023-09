Iznenada preminula velika olimpijska pobjednica (44)

Šokantne vijesti za svijet sporta, a poglavito za one koji prate žensku odbojku stižu nam iz Brazila, gdje je iznenada u 44. godini preminula jedna od najpoznatijih odbojkašica te zemlje Walewska Oliveira.

Za sad nema vijesti o uzroku smrti poznate odbojkašice, koja je Brazil i sve ljubitelje odbojke zavio u crno.

Oliveira je s 18. godina postala standardna reprezentativka Brazila na poziciji srednjeg blokera, a dugačku i vrlo uspješnu karijeru završila je prije samo godinu dana.

LUTO🖤

Nossos corações estão pesados com a notícia do falecimento de Walewska Oliveira. Ela foi mais do que uma jogadora para nós. Suas lembranças aquecem nossos corações e seu espírito viverá eternamente em nossas quadras.

Com profunda tristeza e carinho,

Equipe Vôlei Futuro pic.twitter.com/dVQz6sPAbU

— Vôlei Futuro (@voleifuturo_ofc) September 22, 2023