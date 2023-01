IZNENADA PREMINULA MLADA PRVAKINJA (23) ‘Ne mogu zamisliti kakav užas sada proživljavaju njeni roditelji i rodbina’

Strašne vijesti dolaze nam iz Rusije, gdje je u automobilskoj nesreći preminula 23-godišnja Leyla Salyamova, prvakinja Rusije u skokovima u vodu.

Kako se doznaje, Salyamova je bila suvozač u Mitsubishiju, a stradao je i vozač, dok su još dvije osobe iz vozila ozlijeđene i hospitalizirane. Tragedija se dogodila u sjeverozapadnoj pokrajini Kareliji.

Mlada skakačica u vodu bila je poznata i u susjedstvu u BiH, jer je prošle godine sudjelovala na Red Bull Cliff Divingu u Mostaru.

Šokantna vijest

Informaciju o smrti Leyle Salyamove objavio je predsjednik Ruske ronilačke federacije Stanislav Družinin, koji je rekao:

“Naša sportašica preminula je u saobraćajnoj nesreći u četvrtak. Za nas je ovo šokantna vijest. Imala je 23 godine i ne mogu zamisliti kakav užas sada proživljavaju njeni roditelji i rodbina. Svima njima izražavam sućut”, izjavio je Družinin.

