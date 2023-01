IZNENADA PREMINULA MLADA ENGLESKA ZVIJEZDA (18): ‘Naše su misli s njegovom obitelji i prijateljima u tako tužnom trenutku’

Tužne vijesti dolaze iz Engleske gdje je iznenada preminula mlada ragbi zvijezda Logan Holgate u 18. godini života.

Kako je objavila Ragbijaška nogometna liga (RFL) u srijedu, tinejdžer je iznenada preminuo, a od mladića su se oprostili riječima:

“Naše su misli s njegovom obitelji i prijateljima u tako tužnom trenutku”.

Holgate je pomogao Engleskoj da osvoji Europsko prvenstvo U19 u Italiji prošle godine i smatralo se da će biti zvijezda budućnosti.

Obiteljska tradicija

“Svi koji su povezani s ‘Lions’ programom bili su tužni kada su čuli za iznenadnu smrt Logana Holgatea u srijedu 11. siječnja” napisali su još iz RFL-a.

Logan Holgate išao je stopama dvoje braće Ellisona i Fletchera, a cijela engleska ragbi zajednica šokirana je iznenadnom smrću mladog igrača.

The RFL and all those connected with the England @Lions_RL Programme are saddened to hear of the sudden passing of Logan Holgate.

— Rugby Football League (@TheRFL) January 11, 2023