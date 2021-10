IZGUBLJEN JOŠ JEDAN MLADI ŽIVOT! Svjetska nada (25) poginula u stravičnoj nesreći

Tragične vijesti stižu iz sportskog svijeta.

Jedan od najboljih mladih ragbijaša na svijetu, Sean Wainui (25), poginuo je u prometnoj nesreći kraj grada Tauranga, na Novom Zelandu. Tamošnja policija je priopćila da se Wainui autom zabio u drvo te na mjestu poginuo.

Bio je član mlade reprezentacije Novog Zelanda, a deset puta je nastupio i za Maori All Blackse odnosno momčad koja predstavlja domoroce Novog Zelanda.

Ova vijest šokirala je cjelokupni ragbi svijet, a poruku podrške poslao je Wainuiev trener, Clayton McMillan:

“Sean je bio nevjerojatno talentiran, voljen i od suigrača i od cijele ragbi zajednice. Predstavljao je sve ono što se očekuje od jednog ragbi igrača. Ostat će zapamćen kao vrijedan, nevjerojatan igrač, sjajan otac i muž te ponosan Maor.”

We have some sad news to bring you.

New Zealand rugby player Sean Wainui has died in a car crash, aged 25.

— BBC Sport (@BBCSport) October 18, 2021