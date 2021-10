IZBORNIK SRBIJE U ŠOKU! ‘MOGLI STE MI JAVITI DA SAM DOBIO OTKAZ!’ Saznao za ‘cipelu’ preko igrača!

Autor: F.F

Mnogi su se danas iznenadili kada su pročitali da je izbornik srpske odbojkaške reprezentacije Slobodan Kovač dobio otkaz. Srbija je s njim na čelu prije dvije godine bila europski prvak.

Ove godine su završili na četvrtom mjestu, a očito je to bilo preslabo za Odbojkaški savez Srbije (OSS). Tražit će drugo rješenje, a donedavno izborniku poručili su da mu žele svu sreću u nastavku karijere.

Kovač ističe kako ga otkaz nije iznenadio, ali način na koji je saznao da više ne vodi Srbiju – jest.

Igrač ga obavijestio

“Mislim da su me trebali nazvati i sve mi reći. Nema smisla da mi to javljaju drugi, kao što je to jutros napravio Podraščanin. Rekao mi je: ‘Žao mi je, sad sam pročitao na portalima.’ Iskreno, kartica od mobitela ne radi mi najbolje, je li blokirana ili nije ne znam…Možda me nisu mogli dobiti na telefon, ali dobilo me milijardu ljudi koji su me do sad zvali. Ako si me htio dobiti – mogao si”, rekao je Kovač u razgovoru za Nova.rs.

Potres u Odbojkaškom savezu Srbije @ossrb – Slobodan Kovač više nije selektor muške reprezentacije, smenjeni i svi ostali selektori u muškim i ženskim kategorijama, „preživeo” samo Zoran Terzić Pročitajte intervju sa Terzićem #IzBBCArhive🏐👇https://t.co/DUJhR9lIVs — BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) October 23, 2021



Sada bivši izbornik je istaknuo kako ni on nije bio zadovoljan četvrtim mjestom na Europskom prvenstvu:









“Mogli smo bolje. Postoji niz čimbenika, ali nemam namjeru se pravdati. Trudio sam se raditi svoj posao najbolje što mogu, normalno da mi je krivo. Takav je posao gdje svaki čas možeš dobit otkaz, a ja se nemam namjeru s nekim prepucavati ili objašnjavati. Takva je situacija, Savez nije bio zadovoljan i kraj priče.”

Za kraj je poželio sreću sljedećem izborniku čije se ime još uvijek ne zna.