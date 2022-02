IZBIO NOVI OLIMPIJSKI SKANDAL: Sve se zakompliciralo iznenada, u priči su stari ‘grešnici’…

Ceremonija dodjele medalja iz umjetničkog klizanja na ZOI u Pekingu odgođena je zbog, kako tvrde neki izvori, provjere dopinga kod Rusije. Nastao je pravni problem koji se vjerojatno odnosi na doping-test uoči dolaska u Peking.

U ženskom ekipnom natjecanju pobjedile su Ruskinje, ponajviše zbog mlade 15-godišnje Kamile Valieve koja je izvela četveroskok te se time upisala povijest.

Stvari postaju zanimljivije nakon toga, kada je objavljeno da se cijela ekipa nije pojavila na treningu što bi moglo značiti da su suspendirani u tajnosti.

Ruski savez izvijestio je da ne znaju još točne informacije, ali da su sigurni da nije problem s dopingom.

Na sličan način odgovorila je i ruska vlada koja je rekla da čeka dužnosnike MOO i njihovu izjavu te će tek kad se objave službeni podatci komentirati slučaj. Medijski izvještaji, pak, govore o pozadini odgode dodjele medalja.

