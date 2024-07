Iza osmijeha i savršenstva stajala je tortura komunista, a postala je veća od sporta

Autor: Ivan Lukač

Kažu da savršenstvo ne postoji. Ganjati savršenstvo po mnogima je suludo i nema smisla jer doseći ga je ne moguće. Ipak, postoje ljudi koji su ga dosegli, a njihov put do tamo bio je sve samo ne savršen i idiličan. Jedna od njih je i Nadia Comaneci, najveća gimnastičarka svih vremena na današnji je dan 1976. dosegla savršenstvo.

Ključni trenutak u njenoj karijeri dogodio se kad ju je sa svega šest godina zapazio i uzeo pod svoje slavni trener Bela Karolyi, koji u Nadiji vidio nevjerojatan talent i primio ju je u svoju školu eksperimentalne gimnastike. Roditelji su dali odobrenje, a on je njen talent doveo do savršenstva u punom smislu te riječi.

Njegov način treniranja bio je vojnički. Strog i pravedan i znao je što želi, a od Nadie je želio najbolje čak i više od toga jer je od prvog dana znao da je ona najbliže savršenstvu što gimnastika može ponuditi. Vrijeme je provodila uglavnom u teretani, vježbajući šest do sedam sati dnevno pod budnim okom tiranina Karolyija dovodeći vježbe do robotske preciznosti.

Cijeli svijet joj se divio

”Zapravo sam radila puno više nego što su od mene tražili. Kad bi Bela rekao da radimo pet vježbi zaredom na gredi, ja bih ih napravila sedam. Napravila bih više nego što je tražio. Nisam imala ništa protiv napornog rada i nikad se nisam žalila”, kazala je za Euronews. Onda je svijet stao tog 18. srpnja 1976.

Njen nastup na Olimpijskim igrama u Montrealu zbunio je i tehnologiju NASA-e. Bezgrešni švicarski Omegin (Omega je u to doba bila toliko precizna, da ju je NASA koristila za svoja istraživanja) semafor koji nije bio programiran za čisto savršenstvo. Zamislite, tada dijete od 14 godina izvela je nešto što svijet nikad prije nije vidio. Izvela je savršenstvo. Nadia Comaneci je zaradila prvu desetku u povijesti gimnastike, a kako računalo na nešto slično nije bilo spremno, jedini način na koji su suci mogli dati maksimalnu ocjenu je bilo da se na semaforu pokaže najgora ocjena, jedinica.









Sama ocjena 10 ju je učinila besmrtnom, ali kada na to dodate i da je zbunila semafor ušla je u legendu i postala idol svih djevojčica diljem svijeta. U povijesti gimnastike bilo je puno cura koje su bile uspješnije od Nadije, koje su osvojile puno više, no nitko nije došao njenoj veličini i utjecaju. Svijet se divio najvećoj.

Dok su joj svi klicali i slavili za nju je krenuo životni pakao. Rumunjska reprezentacija bila je na turneji u SAD-u. Njezini treneri Bela i Marta Karolyi, zajedno s koreografom ekipe Gezom Pozsarom su ostali u Americi, odnosno, hladnoratovskom terminologijom su prebjegli. Nagovarali su je da i ona ostane s njima, ali ona je rekla da želi doma u Rumunjsku. Ni sama nije znala da čini najveću grešku u svom životu.

U strahu da i ona ne prebjegne, partija ju je stavila u kućni pritvor. Kako je Comaneci u to vrijeme bila nacionalno blago Rumunjske, odnosno režima obitelji Ceaușescu, zabranili su joj putovanja izvan zemlje, strogo su pratili svaki njen korak i uništili su joj karijeru. Nije još napunila ni 20 godina.

Izdana i spašena

Padom komunizma otkriveni su jezivi detalji vezani uz što je sve radio slavni trener kako bi ih doveo do vrha. Priču je objavio Stejarel Olaru: “Gladovale su, tukli su ih nakon i najmanje pogreške, nisu im pružali liječničku pomoć, davali su im lijekove koji su usporavali rast. Djevojke su jele pastu za zube prije spavanja jer su bile izgladnjele. Čak su pili i vodu iz WC školjke, jer im često nije bilo dopušteno piti vodu. Događali su se slučajevi bulimije, a cure su razvile stručnost u krađi hrane, skrivajući je u područjima za koja su vjerovali da ih nitko neće primijetiti, kao što je rub zavjese.”

Agenti tajne policije su novinaru rekli: “‘Bio je nasilnik, stvarao je strah kod svojih gimnastičarki. Kad sam nakon puno godina pričao s Nadiom, problijedila je od užasa kad je čula njegovo ime. Bio je ljubomoran. Kad bi mu pričali o Nadijim uspjesima, on bi pocrvenio od bijesa. Smatrao je da je on zaslužan za zlatne medalje, ne Nadia.”

Detalji o njenom životu još više su zgrozili svijet kada je majka ispričala što je sve Nadia proživljavala kada se vratila s turneje i kada joj zabranjen izlazak iz zemlje. Diktatorov sin Nicu Ceausescu silovao kad je imala 17 godina. Nadia tu priču nikad nije potvrdila, ali ju nije ni opovrgnula. Nicu se u skladu sa statusom svoje obitelji ponašao bahato i nije prezao ni od čega kako bi dobio ono što želi. Nadia mu je bila slabost i odlučio ju je imati po svaku cijenu.

Comaneci je tada bila zaljubljena u pjevača i glumca Stefana Banicu, a nakon što je Nicu Ceausescu doznao za tu vezu, ali i da je Nadia trudna s glumcem, poslao je tajnu službu kako bi “uvjerila” glumca da ostavi trudnu djevojku. Idući dan, kad je saznala što se dogodilo, Naida je pobacila i pokušala je još jednom oduzeti si život.

Konačno je pobjegla u SAD 1989. godine. Veliku ulogu u tome imao je Constantin Panait. On ju je doveo u SAD, ali ubrzo je heroj postao zločinac. Nadia je zarađivala od intrevjua, emisija, pričalo se o filmu, a sve što je zaradila uzimao je Panait. Zlostavljaju je psihički i fizički, a kao nova u državi nije imala nikoga. Onda ju je spasio ni više ni manje nego Karoly, njen zloglasni trener. On je uz pomoć Alexandra Stefua napravio akciju kako spasiti Nadiu.

On ju nije zaboravio

Stefu i Karolyi su osjećali da je Panaitu samo stalo do novca i ponudili su mu posao za njega i Nadiju u Montrealu. Pohlepan kakav je bio i u želji da nastavi zarađivati preko Nadije, Panait je prihvatio ponudu i odveo je gimnastičarku u Montreal. Sljedećeg jutra, Panait je pobjegao iz Montreala sa 150 tisuća dolara Nadijinog teško zarađenog novca. Bila je to cijena njenog slobodnog života koji je uskoro doživio novi šok. Stefu je poginuo u prometnoj nesreći što ju je slomilo.

Ipak, sreću je na kraju našla u SAD-u. Ostala je opet sama i bila je na rubu totalnog kolapsa. Nije znala što da radi i u panici se javila čovjeku koji je u nju zaljubljen još od njihovih mladih gimnastičkih dana. Bio je to američki gimnastičar Bart Conner. Veliki prijatelji ispočetka nisu osjećali fizičku privlačnost, ali s vremenom je i to došlo. On joj je pomogao nakon potpunog kraha i pozvao ju je kod sebe u Oklahomu.

Nakon par godina veze, Conner je Nadiju na njen rođendan 1994 zaprosio. Dvije godine nakon zaruka, dvoje bivših osvajača zlatnih olimpijskih medalja vjenčali su se u Bukureštu. Taj dan bio je praznik u njenoj rodnoj zemlji. Nitko nije radio i sve je prenosila televizija, a ljudi su još jednom zapljeskali svojoj heroini. Danas vode klub u SAD-u i posvećeni su gimnastici.

Ona je jedna od onih koja je dosegla savršenstvo, ali važnije je od svega je to što je nakon godina mučenja uspjela ostati jaka u glavi i pobijediti i u životu.