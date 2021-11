IZ VUKOVARA JE BJEŽAO S TRI GODINE, PA POSTAO NAJBOLJI NA SVIJETU! ‘Želim još tu zlatnu medalju!’

Autor: F.F

Osvojio je tri olimpijske medalje, a kao dječak od svega tri godine morao je napustiti svoj rodni Vukovar. Rođen je 1988. godine, a samo nekoliko godina kasnije Damir Martin morao je preseliti u Njemačku.

U Vukovaru sada stoji njegov veliki mural te ga se smatra jednim od, ako ne i najvećim sportašem u povijesti grada heroja.

U velikom razgovoru u podcastu Sportcast, Martin je pričao o svojem odrastanju, ali i medaljama koje još uvijek želi osvojiti.

Ostvario gotovo sve

“Želim to olimpijsko zlato, idem u Pariz za tri godine po zlatno odličje. Samo to bi me zadovoljilo. To bi onda trebalo biti to”, priča Martin koji je bez zlata u Riju ostao zbog – sedam tisućinki.

A 2012. u Londonu osvojio je olimpijsko srebro s braćom Sinković i Šainom u četvercu. Kako i sam Martin tvrdi, bili su najbolja posada na startu finalne utrke, ali…

“Pogrešno smo procijenili vremenske uvjete kakvi su tada bili na stazi. To je jedini razlog zašto nismo bili prvi”, pojasnio je u podcastu sjajni Vukovarac.

U svojoj karijeri proglašen je i za ‘najspremnijeg sportaša na svijetu’, a u Vukovar se vraća dva, tri puta godišnje kada ide posjetiti svoju baku. Za grad heroja kaže ‘da napokon postaje grad koji ima sve više života’.