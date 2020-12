IVICA SE NAKLONIO ZUBČIĆU! Kakva bi to senzacija bila da se ostvare Kostelićeve riječi

Senzacionalnom drugom vožnjom Filip Zubčić stigao je do pobjede u veleslalomu koji se danas vozio u Santa Caterini.

Druga je to pobjeda Zubčića u Svjetskom kupu nakon što je prošle godine slavio u Japanu.

“Ponovo sam uspio. Staza je bila jako teška, snijeg je jako padao. Imam puno treninga u ovakvim uvjetima pa mi je to bilo normalno. Imam puno snage, pa kad su uvjeti lošiji, ja i dalje mogu skijati po svom”, rekao je Zubčić.

Filipov nastup prokomentirao je i Ivica Kostelić.

“Drago mi je da je uspio ponovno pobijediti, ovo je druga pobjeda i to je važno jer ono što se dogodi dvaput skoro je sigurno da će se dogoditi opet! Osim toga, dobro je da je pobijedio sad kad se vežu utrka jedna na drugu, sutra ili preksutra je opet utrka, to je dobro jer sad ima taj pobjednički stav”, rekao je Kostelić za zagreb.info.

“On je dobar atleta, sportaš, svestran i mislim da je dobro predisponiran i dobro je fizički pripremljen. On može biti i jedan od pretendenata za mali kristalni globus to je visok cilj, ali je ostvariv, trenutno je drugi u poretku tek dolaze glavne utrke tako da on ima dobru priliku za dobar ukupni poredak u veleslalomu.”