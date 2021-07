IMAMO NOVU MEDALJU U TOKIJU! Fenomenalni Damir Martin osvojio je broncu: ‘Isuse, što sam izvukao!’

Autor: P. V.

Damir Martin pobrinuo se za nove sjajne, fantastične vijesti. Rano jutros po hrvatskom vremenu, oko tri ujutro, osvojio je brončanu medalju u samcu na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Martin je odlično taktički odveslao finale, na polovici utrke je zaostajao oko dvije sekunde za vodećim trojcem, uz Ntouskosa i Borcha u vrhu je bio i Danac Sverri Nielsen, a slična je situacija bila i 500 metara prije cilja.

No, u samoj završnici je Danac je počeo posustajati, a Martin je pojačao te je ciljem prošao 15 sekundi prije za još jednu veliku medalju. Zlato je osvojio Grk Stefanos Ntouskos, a srebro Norvežanin Kjetil Borch.

Treća medalja za njega

To je treće olimpijsko odličje za 33-godišnjeg Martina, nakon srebra u četvercu na pariće iz Londona 2012. te srebra u samcu iz Rio de Janeira 2016. Usto ima i dva naslova svjetskog prvaka iz četverca na pariće (2010, 2013) te dva europska zlata u samcu (2015, 2016).

Većina veslačkih medalja u Tokiju je već bila podijeljena i ostali su samo šlageri svih veslačkih natjecanja – finala u samcima i kraljevskoj disciplini – osmercima. Prve vijesti sa staze Sea Forest Waterway bile su kako je vjetar nešto slabiji nego dva prethodna dana i sve je bilo spremno za veliko finale veslačkih natjecanja.

“Isuse, što sam izvukao! Ne mogu do zraka, svašta, ne znam otkud početi”, jedva je pričao za HRT, pa nakon desetak sekundi stanke nekako nastavio:

“Ujutro sam se probudio, na Whatsappu sam imao preko 90 poruka podrške. Instagram i Facebook sam ugasio, prije tri dana imao sam preko 200 nepročitanih poruka tako da ne znam što bih sada rekao… Hvala svima na podršci, ovo je za sve vas, a najviše za moju obitelj i za mojeg trenera Srećka Šuka koji nikad nije odustajao. Naravno i za Peru Kuterovca koji je svaki put i dalje me gazio kao da sam prvi put na treningu i gurao me”, rekao je Damir.

“Hvala svima, ne mogu do zraka… Hvala svima što ste me pratili u ovih pet godina i kad nisam bio ni blizu vrha, podupirali ste me i bili stalno uz mene, nemam riječi. Bit ću za jedno sat vremena normalniji”, rekao je Damir.