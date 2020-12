IMA TITULU ZA KOJU SE U HRVATSKOJ NE MOŽE POLOŽITI! Otkrio kako se opušta: ‘To je za moju dušu, ni supruga to nije vidjela’

Hrvatske rukometašice najveća su senzacija Europskog prvenstva u Danskoj gdje ih u petak čeka polufinale protiv Francuske.

Do povijesnog uspjeha odveo ih je čovjek iz sjene, izbornik Nenad Šoštarić, kojem zanimljivo rukomet nije bio prvi izbor.

“Kao i svi dečki iz Kranjčevićeve, u kojoj sam ogulio kože i kože na betonu, prvo sam igrao nogomet. Kroz školska prvenstva primijetili su me skauti i igrao sam za Zagreb, kasnije i za Zagrebačke plave, pa opet za Zagreb. Svako malo netko je išao na probu na Maksimir, ali ja sam već tada bio viši od drugih, a oni su tada birali niže i vižljastije, pa oni poput mene nisu imali šanse. Nije mi žao”, otkrio je Šoštarić za 24sata.

Otkrio je i kako je završio u rukometu.

“Jedan dan, dok sam išao u gimnaziju, bila je istovremeno i rukometna i nogometna utakmica. Kako nisam mogao na obje, odabrao sam rukomet jer ipak sam u tom društvu imao izraženije prijateljstvo. Bio sam najbolji sportaš u školi, trčao kros, penjao se po štriku, ma sve. U rukomet me uveo Rudi Carek.”

Rukometnu karijeru proveo je u RK Zagrebu, a prestao je igrati s 28 godina.

“Moja generacija, a koja se malo spominje, zapravo je spasila RK Zagreb. O nama je ovisio opstanak kluba, na čelu s tadašnjom alfom i omegom Stjepanom Korbarom. Vili Herceg, Anto Josić, Damir Poljak, Nenad Korbar, Vlado Nekić, Nenad Zvonarek, Zvonko Ivanušić… Skupili smo se i osvojili omladinsko prvenstvo Jugoslavije, vratili Zagreb kroz drugu ligu. Za nagradu, prvu veliku, dobili smo blok karata za tramvaj. Nakon treninga komad kruha sa šunkom i onim mlijekom u trokutu. Magična su to bila vremena.”

“Prestao sam igrati s 28 godina, dobio sam posao u Ljubljanskoj banci, ozbiljan posao jer bavio sam se tečajnim razlikama pa si nekad mogao završiti u 15 sati, a nekad u ponoć jer velike su to razlike u novcima bile. No usprkos svemu išao sam na treninge, već sam počeo trenirati curice u Lokomotivi.”

Kao trener je prošao sve…

“Zlatko Savnik bio mi je mentor uz Rudija Careka, Vilima Tičića, Zdravka Malića, Vinka Tomljenovića. On je u meni prepoznao trenerski gen. Prošao sam baš sve stupnjeve, od pionirskog, kadetskog, juniorskog, pa sam bio pomoćnik prve ekipe, pomoćnik reprezentacije, zatim izbornik juniorske pa seniorske. U posljednjih deset godina dodatno sam se školovao i u Las Palmasu sam položio za magistra rukometa, ‘master coach’. To je najveća titula, u Hrvatskoj to ne možete položiti.”

“Kada je počeo rat, od ’92. pa do ’96. trenirao sam Karbon iz Zaprešića. Svi su mislili da sam lud što sam dao ostavku u Trešnjevki jer je Karbon bio u trećoj ligi, u njemu je igrao, takoreći, otpad, iz zagrebačkih klubova, ali ja sam ga selekcionirao. I u tri godine smo došli do Europe. Onda me je naš veliki i, nažalost, pokojni Tomislav Ivić preporučio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tada nisam ni znao na kojem je to kontinentu. I nakon što se Ljubljanska banka ugasila, odlučio sam da idem u trenersku priču profesionalno. U Emiratima sam u više navrata radio ukupno sedam godina, isti me klub zvao tri puta, a kad te odande toliko zovu, onda nešto značiš.”

Za Šoštarića kažu da je rukometna enciklopedija.

“Rukomet je moja vokacija, život, ne samo posao. Cijeli sam u tome. I igrače uvijek zovem imenima, nikad prezimenima. Da, znam dosta, pogotovo ove iz Azije, Afrike, i ako kome time mogu pomoći…”

Hrvatski izbornik je i poliglot, razumije osam, devet jezika, ističe kako je naučio čak i arapski. Opušta se slušajući glazbu, a voli i poeziju.

“Volim poeziju, pa malo i pišem pjesme. To je samo za moju dušu, ni supruga ih nije vidjela. Imam ih stotinjak, u skrivenom su kutu, daleko od drugih. Nisam uskogrudan, možda sve to izgleda neuobičajeno, ali to sam ja.”