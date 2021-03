Ima li kraja? PREMINULA JOŠ JEDNA LEGENDA HRVATSKOG SPORTA! Iza sebe je ostavio brojne generacije

Ivo Trumbić, jedan od najvećih hrvatskih vaterpolista, olimpijski pobjednik i član Kuće slavnih vodenih sportova, preminuo je u petak u Zagrebu u 86. godini života.

Dobitnik je državne nagrade Franjo Bučar za životno djelo koja mu je pripala 2020. godine. Bio je velikan sporta, veliki igrač te odličan trener.

Rodio se 2. travnja 1935. u Splitu, a prvih 15 godina proveo je u Jadranu (1946. – 1961.). U osam godina, koliko je igrao za Mladost osvojio je tri uzastopna naslova prvaka Europe (1967., 1968., 1969.). Osvojio je naslov prvaka Grčke s Olympiakosom što je ujedno bio prvi trofej prvaka nakon 30 godina.

1968. u Ciudad de Mexicu na Olimpijskim igrama osvojio je zlato i proglašen je najboljim igračem turnira. U Tokiju je osvojio srebro 1964. te broncu iz Montreala 1976. godine ali kao izbornik Nizozemske. Nizozemci su mu dodijelili posebno priznanje Nizozemskog kraljevskog saveza vodenih sportova 2016. godine.

Za bivšu državu je odigrao 159 utakmica u razdoblju od 1959. do 1969. Dubrovački Jug je kao trener odveo do dva naslova državnog prvaka (1981. i 1982.) te Kupa (1981.). S Pescarom je osvojio četiri trofeja, a vodio je i reprezentaciju Grčke te prvoligaša Patras. Od 2001. do 2005. bio je tehnički direktor nizozemskog prvoligaša AZPC.