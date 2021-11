I ŽENE ZNAJU BITI OKRUTNE! Njen slučaj zgrozio je cijeli svijet, a sada se ponovio

Vijest koja je potresla Francusku i nogometni svijet je uhićenje Aminatae Diallo, koja je privedena prije nekoliko dana nakon što je po optužnici unajmila maskirane muškarce koji su trebali ozlijediti njenu suigračicu u reprezentaciji i PSG-u Kheiru Hamraoui.

Ovakvi postupci rijetki su u svijetu ženskog sporta, ali ovaj slučaj nije izoliran pošto se nešto slično dogodilo prije 27. godina.

Oni malo stariji pamte skandal američke klizačke reprezentacije pred Olimpijske igre 1994. godine, kada je svijet potresla vijest o napadu na Nancy Kerrigan.

PSG confirm women's midfielder Aminata Diallo was taken into police custody today 'following an attack on the club's players.'

She allegedly hired masked men to injure France and PSG teammate Kheira Hamraoui and remove her from competition for playing time, per @lequipe pic.twitter.com/o4QmcPlEXg

