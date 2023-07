Hrvatskoj prijeti opasan scenarij: Nakon Splita se slavilo, a sad jednog čovjeka ne smiju ‘razapeti’

Ta dinamika sporta jednostavno „ubija”! Lani smo slavili veličanstven uspjeh naših vaterpolista, u Splitu su na superioran način osvojili europsku smotru. Da bi sada krahirali na svjetskoj smotri već u osmini finala protiv Crnogoraca, a zabolio je i poraz protiv Mađara u skupini.

Vaterpolo, glede vrhunske kvalitete, nije svjetski raširen sport. Desetak zemalja ga shvaća i igra ozbiljno, neki su tu samo da popune broj. Makar, kvalitativno se krug širi. No, i dalje se uvijek nekoliko zemalja bori za sam vrh, a tu je uvijek bila i Hrvatska.

Evo, sada nije. Bolno je to priznati, ali je tako. Epilog nastupa na svjetskoj smotri u Japanu ima brojne argumente. Da, drugi napreduju, a Crna Gora koja nas je eliminirala nikad nije ni bila mačji kašalj. Makar je daleko od Hrvatske po uspjesima.





Problemi sa svih strana

A da se malo zamislimo. Veli nam naš izbornik Ivica Tucak „kako nam je klupski vaterpolo u skandaloznom stanju”. Ne, ne griješi on u ovoj izjavi. Financijska nemoć, ali i medijska zapostavljenost, rasklimala je skele s kojima je obložen naš vaterpolo. Pritom, u i inače premaloj bazi se je manje roditelja koja žele da im se djeca bave vaterpolom. A i djeca su sve više bez interesa. U vaterpolu baš novca nema, jedan je od najtežih sportova za napredovanje kroz treninge…

Dosad nas je država predivna tradicija, vaterpolo je u Hrvatskoj odavno pustio duboko korijenje, od zagrebačke Mladosti, dubrovačkog Juga, splitskih Mornara, Jadrana i POŠK-a, šibenskog Solarisa, Korčulanskog plivačkog kluba…. Ti su klubovi odgajali europske, svjetske pobjednike, olimpijske šampione. Ali, u nekim drugim vremenima.

Pa nam je zadnjih godina reprezentacija bila ponos, europski i svjetski prvaci bili su momci Ivice Tucka, donosili su nam olimpijska odličja. Navikli su nas na uspjehe, priređivali smo im dočeke. No, jedan dan morao je doći ovaj crni dan.

Neminovno će biti potresa

Sada će neminovno biti potresa. Sam izbornik Tucak veli „ako sam ja problem onda problema nema, ja ću otići”! Naravno, Tucak nije problem. Ne smije ni biti, kako se to već kod nas radi. Kada se pošto-poto traži krivac, a najlakše je smijeniti trenera. Uostalom, njegov niz uspjeha s reprezentacijom je veličanstven. Barem je on zaslužio kredit.

Obje bitne utakmice, protiv Mađarske i Crne Gore praktički su izgubljene tijesno, odlučivale su jedna ili dvije lopte. Nije Hrvatska ni bila razočaravajuća u napadu, ali obrana je bila isuviše propusna. Sva sila grešaka u obrani, gotovo pa početničkih, poput primanja golova na samom isteku napada, bila je šokirajuća. A za igrače demoralizirajuća.

Kako se to nije događalo, primjerice, u Splitu tijekom Eura? Nošeni euforijom domaće publike barem tada su naši igrači potvrđivali psihičku zrelost. I na to Tucak ima specifičan odgovor.









„Ja sam dugo na ovoj klupi, ali ja sam jednako gladan uspjeha kao prvog dana. Jednako! Kad to više ne budem, ako to bude sutra, sam ću se maknuti! Ako to samo osjetim. Sada imam osjećaj kako postoji dio igrača, to nije bilo vidljivo dok ne dođu ovakve krizne situacije, da su neki igrači još ostali u Splitu. To je tipično možda za mlade igrače. Cijena odrastanja, ali cijena koja se plaća. Platili smo je sada i ne znam jesmo li mogli gore”…

Crna Gora je, nažalost, ovog puta bila jača. To je ekipa koju dobro poznajemo, ali koja i nas dobro poznaje, no, to je…





Hrvatska će se nesumnjivo plasirati na olimpijski turnir dogodine u Parizu. Izbornik ističe da se u njegovom poimanju i sporta i reprezentacije koju vodi ništa nije promijenilo. I napominje da ako o čemu razmišlja onda razmišlja o zlatnoj medalji. On niti ne zna drugačije. No, s obzirom kako nam domaći vaterpolo stoji na mjestu, a gledajući u perspektivu, moramo se zapitati otkuda će se crpiti igrači za reprezentaciju. To nije pitanje samo za izbornika Ivicu Tucaka, nego i za cijeli naš vaterpolo, predsjednika Saveza Ivicu Bukića, kao i prvog čovjeka Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu.

Košarka nam je davno propala, rukomet je na silaznoj putanji, evo sad se i vaterpolo klima. Nije dobro.