HRVATSKI VATERPOLO IMA NOVOG PREDSJEDNIKA! HVS preuzeo nekadašnji ‘Poduzetnik godine’!

Bivši vaterpolist, a danas istaknuti gospodarstvenik iz Splita Mladen Drnasin (51) izabran je u ponedjeljak na izvanrednoj Izbornoj skupštini Hrvatskog vaterpolskog saveza za čelnog čovjeka našeg najtrofejnijeg ekipnog sportskog saveza sa mandatom do jeseni 2020.

Na mjestu predsjednika Drnasin je zamijenio dosadašnjeg čelnika HVS-a Predraga Slobodu, koji je nedavno na pola svog drugog mandata, na koji je reizabran 2016. nakon OI u Rio de Janeiru, podnio ostavku. Tako će Drnasin “odraditi” drugu polovicu Slobodinog mandata koji završava nakon Olimpijskih igara u Tokiju poslije kojih će se održati redovna Izborna skupština HVS-a.

“Mogu samo obećati da ću nastojati nastaviti voditi savez na zasadama koje su postavili moji prethodnici Perica Bukić i po trofejima najuspješniji predsjednik HVS-a Predrag Sloboda za čijeg su desetogodišnjeg mandata naši vaterpolisti osvojili dvije medalje na olimpijskim igrama, dvije na europskim i četiri na svjetskim prvenstvima”, kazao je nakon izbora Mladen Drnasin koji je tako postao deveti predsjednik HVS- a jer su tu dužnost prije njega obnašali: Vlado Kobešćak, Zdravko Hebel (u dva navrata), Tomislav Družak, Branko Bazdan, Martin Sardelić, Nikola Grabić, Perica Bukić i Predrag Sloboda.

“Moja najveća želja je da nastavimo kontinuitet osvajanja odličja na svim velikim natjecanjima. Da bi to postigli moramo, uz pomoć lokalnih zajednica, poboljšati infrastrukturu odnosno povećati broj bazena u svim dijelovima Hrvatske, te poboljšati uvjete rada trenera koji rade u mlađim uzrasnim kategorijama”, rekao je Drnasin i naglasio da će posebnu pozornost tijekom mandata posvetiti poboljšanju uvjeta u ženskom vaterpolu.

U tom cilju Skupština je prihvatila zaključak kojim obvezuje sve prvoligaške klubove sa u naredne dvije godine, uz mlađe muške uzrasne kategorije, formiraju i ženske ekipe do 15 godina starosti. Uz to prihvaćen je i prijedlog da svaki hrvatski klub umjesto dosadašnja dva od sada u sastavu može imati tri inozemna igrača.

Prihvaćen je i financijski plan HVS-a za 2019. godinu, koji će se po riječima glavnog tajnika Renata Živkovića biti oko 13 milijuna kuna od kojih će sedam dobiti od Hrvatskog olimpijskog odbora a ostatak od sponzora, donatora i članarina.

Tko je Mladen Drnasin?

Novoizabrani predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Mladen Drnasin rodio se 1967. godine u Splitu u kojem je i započeo igračku karijeru koja se protezala kroz četiri države.

Drnasin je u matičnom Jadranu iz Splita igrao od 1983. do 1987. godine da bi jednu godinu proveo u Australiji, u Melbourne Collegians, iz kojih pa se vratio u Jadran 1988. Godine 1989. odlazi na godinu dana u slovenski Triglav iz Kranja, da bi od 1990. do 1993. nastupao pod kapicom POŠK-a iz Splita. Zadnje dvije godine igračke karijere proveo je inozemstvu, po godinu dana u talijanskoj Ederi iz Trsta, da bi igračku karijeru završio u slovenskom Kopru s kojim je 1995. osvojio naslov prvaka i Slovenski kup što su mu i jedini igrački trofeji.

Nakon okončanja igračke karijere Drnasin je 1995. u Splitu oformio tvrtku Deltron kojoj je do 2009. direktor, a od 2009. predsjednik Uprave. Ova je tvrtka dobitnica priznanja Financijske agencije “Zlatna bilanca 2016” za najuspješnijeg poduzetnika u području građevinarstva, dok je Drnasin dobitnik osobnog priznanja “Poduzetnik godine 2017”, nagrade CROMA – Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika. Počevši kao mali obiteljski posao s nekoliko zaposlenika, ova tvrtka danas se nalazi u krugu 500 najvećih hrvatskih poduzeća po prihodu.

Kao dužnosnik Drnasin je u zadnjih 15-ak godina aktivno sudjelovao u najplodonosnijem razdoblju u povijesti našeg vaterpola jer je od 2001. do 2005. bio sportski direktor splitskog Jadrana, a od 2004. do danas je član Upravnog odbora HVS-a. Od 2004. do 2012. Drnasin je bio i član Stručnog povjerenstva HVS-a, a baš su u tom razdoblju osvojena zlata na EP, SP i OI. Drnasin se svojoj ponajvećoj vaterpolskoj ljubavi, klubu sa Zvončaca vratio prije dvije godine kada je postao dopredsjednikom Jadrana kojeg iznova njegova uprava pokušava vratiti na stare staze slave.