Hrvatski sportaši se spašavali iz poplave: ‘Bager je došao po nas, kažu da nikad nije bilo ovako’

Autor: Ivor Krapac

Teške vijesti zbog olujnog vremena koje je imalo i ljudske žrtve dolaze iz Slovenije. Mnogima su potopljene kuće, potopljeni su i sportski tereni, a nakon dogovorenih priprema u Dravogradu i odlaska susjedima, u nevolji se našla i jedna hrvatska ekipa, muška reprezentacija u stolnom tenisu, koja je morala biti evakuirana iz hotela.

Hrvatski reprezentativci spašavali su se iz poplave, a kako je to izgledalo, za Sportske novosti rekao je izbornik Neven Karković.

Bila je to baš drama, po Karkovićevom opisu za SN.





‘U prizemlju sve bilo poplavljeno’

“Kada smo se probudili, u prizemlju je već sve bilo poplavljeno, struje i pitke vode više nije bilo. Navodno smo bili i na lošoj poziciji jer smo se nalazili niže od glavne ceste pa se sve slijevalo. No, panike nije bilo. Neposredno što smo vidjeli situaciju bilo je malo napetije. Planirali smo što i kako, jer stvari lako krenu još gore. Recimo, da je to jače bujalo vjerojatno nitko ne bi mogao do nas, flaširana voda je bila pri kraju”, opisao je hrvatski izbornik.

“Na vrijeme smo se evakuirali. Mi smo dobro prošli, jadni ljudi koji to ne mogu, koji žive tamo. Mi smo ipak bili u hotelu od 2-3 kata. Oko 13 sati je po nas došao bager. Zanimljivo da je vozač rekao da nikad nije bilo ovako”, dodao je Neven Karković.

Uz izbornika, na ovoj akciji u Sloveniji bili su i Andrej Gaćina, Tomislav Pucar, Filip Zeljko, Frane Kojić, Ivor Ban te fizioterapeut Ivan Katić, doživjeli su dramu zbog velikog nevremena.

Tuga zbog potopa

Teška situacija je i drugdje u Sloveniji, a s jednim takvim primjerom, tugu je podijelio tamošnji nogometni klub Komenda opisujući što se dogodilo.









“Bez riječi i suza u očima”, stoji u objavi kluba na Facebooku.

“Naše srce je uz sve one koji su pogođeni poplavom”, dodaje se, uz informaciju da je i u slovenskom klubu situacija katastrofalna.

To pokazuju i fotografije potopa, uključujući i teren koji je pod vodom…