Hrvatska slavila protiv Kameruna: Nije bilo previše problema, a sada ih čeka ključna utakmica

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija očekivano je bila bolja od Kameruna. Konačan rezultat u Švedskoj bio je 24:15 i tako su “Kraljice šoka” upisale treću pobjedu na turniru.

Hrvatice su sjajno krenule u utkamicu u kojoj su bile velike favoriktinje i do poluvremena izgradile prednost od čak 12 pogoodaka. Na kraju prvog dijela rezultat je bio 18:6.

U nastavku nije bilo tako bajno. U drugom djelu Kamerun je digao ritam, ali nisu imale dovoljno kvalitete da iskoriste period od čak 12 minuta bez gola naše ekipe.

Mađarska u ponedjeljak

Hrvatska je bila korektna. Bilo je jako važno istrčati utakmicu da se netko ne ozlijedi uoči susreta odluke s Mađaricama u ponedjeljak, jer u ovakvim susretima upravo se takve stvari događaju pod normalno. No, mi smo to dobro odradili. Obrvan je na tribini uz Kapitanović ovaj put ostavio Šimaru i Pavlović.

Bio je to svojevrstan trening snalaženja igračicama koje manje igraju da bi u zahtjevnijim utakmicama mogle biti konkretnije. Koliko je uspjelo, vidjet će se kada dođe vrijeme. Gledajući samo drugi dio, Kamerun je imao plus i borili smo se vratiti na razinu iz prvog dijela. A deset minuta ni s jedne strane nije bilo gola! Šest golova zabili smo u drugom dijelu, pet iz igre! To je jako, jako loše.









U ponedjeljak za prolaz dalje igramo protiv Mađarske u 18 sati.

Hrvatska- Kamerun 24:15

60- Kraj susreta, pobjeda, a sada fokus na Mađarsku.

52- Jako malo golova u drugom djelu. Vidi se da utakmica nema prevelikog značaja.

45- Timout je urodio plodom i sada Hrvatska ponovno igra lepršavo.

40- Timout Obrvana Kamerun je došao na 8 razlike.

37- Evo Kameruna na minus 10. Bolji su u napadu u drugom djelu, naše cure kao da je ideje nestalo.

31- Evo nas u nastavku.

30- Kraj prvog djela, očekivana dominacija.

24- Utakmica je već sada gotovo možemo reći. Samo tri gola Kamerunki. Lucija Bešen je na čak 9 obrana.

17- Nema Kamerun nikakve šanse. 10 razlike za naše cure i može Obrvan krenuti odmarati igračice za Mađarsku.

7- Loš ulazak Hrvatske, ali sada su se cure smirile i povele 4:1.

1- Počela je utakmica. Sretno Hrvatska!

Nakon velike pobjede protiv Crne Gore Hrvatska danas igra susret s Kamerunom. Za razliku od prošlog susreta u ovaj naše djevojke ulaze kao veliki favorit.

Ivica Obrvan je rekao: “Još jedna afrička ekipa s bitnom razlikom u odnosu na Senegal, koji je fizički teži, s više kila. Tranzicijski su potpuno drugačije od Senegala, stalno trče prema naprijed. Naravno da iz toga griješe, to iziskuje veliku potrošnju energije.”

Hrvatska je na otvaranju prvenstva odigrala 22:22 protiv Senegala i time si zakomplicirala situaciju. Pobjeda protiv Crne Gore nas je vratila u život, ali ne smije se dogoditi propust kao u prvom kolu.

Susret s Mađarskom

Obrvan zatim dodaje: “Meni je želja, uz poštovanje Kameruna i bez podcjenjivanja, ako bude moguće da rasporedimo snage, zabilježimo sigurnu pobjedu i da odmorimo neke od ključnih igračica koje su se dosad dosta potrošile, prije svega Valentinu Blažević i Ćamilu Mičijević, a da rezultat ne trpi, te da što manje energije potrošimo i spremni dočekamo utakmicu protiv Mađarske u ponedjeljak.”

Osim dvoboja Hrvatska – Kamerun, u subotu su u Goeteborgu na rasporedu još dvije utakmice: od 15.30 sati Senegal – Crna Gora te od 20.30 sati Mađarska – Švedska. Za hrvatske rukometašice bi najbolji ishod bile pobjede Senegala i Švedske, što bi izabranicama Ivice Obrvana ostavilo mogućnost da i bodom osvojenim u srazu s Mađaricama, koji je na rasporedu u ponedjeljak, izbore plasman u četvrtfinale.

Utakmica Hrvatske i Kameruna počinje u 18 sati, a prijenos je na TV kanalu RTL Kockica i platformi Voyo te tekstualni prijenos na našem portalu.