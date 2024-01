Hrvatska slavi, Tucak pričao o velikoj seriji: ‘Ovo je bilo briljantno, a najbitnija je jedna stvar’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je proslavila veliku pobjedu nad Grčkom i ušla je u polufinale Europskog prvenstva vaterpolista. Nakon četvrtfinalnog slavlja protiv Grka na bazenu Mladosti uza Savu u Zagrebu, prve reakcije stavile su u prvi plan izvanrednu izvedbu u kojoj su hrvatski igrači rezultatski pobjegli u druge dvije četvrtine, na putu do 13:8 na kraju susreta.

Prvi je na red došao izbornik Ivica Tucak. “Stvarno smo odigrali briljantnu utakmicu, u obrani i napadu. Unatoč sumnjama koje su se pojavile, mislim da igramo odličan turnir. Nastavili smo kontinuitet, tko zna koje polufinale u nizu, otvorena su vrata Pariza, što je najbitnije u ovom trenutku”, rekao je Tucak koji se potom okrenuo polufinalu.

“Vjerujem da možemo pobijediti Mađare, nećemo to tek tako prokockati. Čestitam cijeloj ekipi, pokazali smo da smo vrhunski. Znali smo nakon tri dana razgovora iza prošle utakmice, znali smo da to možemo, da dvije minute protiv Crne Gore mogu pokvariti sve što je bilo ranije”, nastavio je izbornik.

‘Ne pamtim da je viceprvaka netko ovako razbio’

“Ne pamtim kada je svjetskog viceprvaka što su Grci bili netko ovako razbio. Sada znamo da se trebamo pripremiti za Mađarsku, oni su me nevjerojatno ugodno iznenadili, tu su bez sedam igrača, a danas su odigrali ovako. Kod nas, danas je bio sjajan igrač više, meni je bitno da igrač više ima fizionomiju”, istaknuo je Tucak.

“Dogodi se nekad da ne opališ zadnju loptu, kao što je bilo protiv Crne Gore. Mislim i da možemo još bolje. Sada odmor pa u bunker, pa krećemo u pravi rat. Ponosan sam na sve što radim s dečkima, ne znam više koje je polufinale u nizu. Ponosan sam, ali pustimo to na stranu, idemo ovdje napraviti rezultat”, zaključio je hrvatski izbornik.

Presretan je bio Tucak, a sa sličnim dojmovima govorio je i Ante Vukičević. Bilo je fantastično, pogotovo pred ovakvom publikom. Bio je gušt igrati. U prvom poluvremenu smo primili nekoliko lakih golova, iz kontre i s dva metra, to smo uspjeli zatvoriti s fantastičnim Bijačem. Imali smo dobar postotak s igračem više na drugoj strani, trebamo sada tako nastaviti igrati”, rekao je Vukičević.

Preciznost s igračem više

“Pasevi su na igraču više bili točni, onda se otvaraju situacije za različite igrače. Imamo zajedništvo od prvog dana turnira, to smo sad vidjeli i u Zagrebu. Moramo nastaviti istim intenzitetom kao do sada, onda će sve biti dobro. Mađari su došli s, moglo bi se reći, juniorskom reprezentacijom, ali ne smije ih se podcijeniti. Bit će to velika utakmica kao svaka polufinalna”, nastavio je Vukičević.









“Propustio sam prošlo EP u Splitu, za mene je velika stvar biti u bazenu pred svojom publikom, u svojem Zagrebu”, zaključio je Ante Vukičević.

Posebni slavljenik bio je sjajni golman i kapetan Marko Bijač, koji je napunio 33 godine i dobio dvostruko rođendansko veselje zbog pobjede. “Suigrači su mi priredili predivnu čestitku večeras, hvala i predivnoj publici. Večeras ćemo se malo odmoriti, sutra krećemo dalje. Grčka je fantastična ekipa, to su pokazali na početku utakmice. Mi smo ipak bili agresivniji, može se reći i da smo puno više željeli pobjedu, slomili smo ih na početku treće četvrtine i držali to do kraja”, kazao je Bijač.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatski vaterpolski savez 🇭🇷 (@cro_wp)

‘Mađari imaju vrhunsku kvalitetu’

“Što se Mađara tiče, imaju puno mladih igrača, sigurno imaju vrhunsku kvalitetu. Analizirat ćemo ih, pripremiti se i pokušati pobijediti. Predivno je igrati u ovakvoj atmosferi, užitak je svaka minuta na prvenstvu, nastavljamo tako dalje”, dodao je hrvatski golman i kapetan Bijač.

Čestitku za rođendan imao je Jerko Marinić Kragić, koji je u svojem komentaru nakon pobjede prvo istaknuo Bijača. “Pokazao je da mu godine ne znače ništa, da je mladić, a što se utakmice tiče, nije mala stvar primiti tako malo golova protiv njih. Sada imamo jedan dan odmora, a onda idemo maksimalno u idućoj utakmici. Znali smo što moramo raditi s igračem više, u Dubrovniku je bilo tako da se nešto pita i protivnika, ali danas je sve krenulo. Velika pobjeda, bili smo i na šest-sedam razlike”, rekao je Marinić Kragić koji je potom najavio polufinale protiv Mađara.

“Imaju mladu ekipu, imaju igrače koji pucaju bez straha, odličnog trenera. Moramo ih shvatiti ozbiljno, vjerujem da pred sjajnom publikom možemo u finale”, rekao je Marinić Kragić u svojoj prvoj reakciji poslije prolaska četvrtfinalne prepreke u Zagrebu.

‘Velika utakmica Hrvatske’

Veliku pobjedu za ulazak u polufinale je pred kamerama HTV-a komentirao i legendarni trener Ratko Rudić. “Bila je velika utakmica Hrvatske, pogotovo ako se uzme u obzir da su četvrtfinalne utakmice psihološki jako teške. Naša ekipa je dominirala cijelu utakmicu, potpuno zasluženo je pobijedila. Ovo je i poticaj za utakmice koje dolaze i u kojima se dobiva medalja. Odigralo se u obrani jako dobro, i s istim brojem igrača i s igračem manje. Možda je bilo par grešaka u kojima se Grcima dao kontranapad, ali to je bilo u velikoj želji”, rekao je Rudić.

“Pokazalo se da se Hrvatska vratila u formu koju je imala u Splitu. Ekipe su ovdje dosta podjednake, ima veći broj ekipa koje pretendiraju na medalju, ali s ovom utakmicom smo istaknuli možda najjaču kandidaturu. Mađarska je došla s mladom ekipom, imaju talentirane igrače, dobre šutere i dobre plivače. Imaju i slabosti, vjerujem da će to naš izbornik detektirati. Atmosfera je bila sjajna”, dodao je Rudić, hvaleći podršku s tribina u Zagrebu.

Susret je komentirao i Loren Fatović. “Bilo je potpuno zasluženo, možda rezultat vara, ali nismo se mogli opustiti do zadnjih par minuta. Pobijedili smo s relativno velikom razlikom, ali bilo je ovo sve osim lake utakmice. Može se gledati da su oni bili umorniji, ali to ne znači puno. Što se nas tiče, puno nam znače navijači koji nas nose, uz ovakvu publiku i ovakvu obranu možemo napraviti velike stvari”, rekao je Fatović.

“Mađarska je pokazala koliko je dobra. Nitko je nije očekivao ovdje, ali došli su u polufinale. Često su na okupu na pripremama u Budimpešti, svaki vikend, njihovi mladi igrači su već vrhunski, ali mislim da uz ovakvu obranu možemo igrati s njima. Kao Dubrovčaninu, bilo bi mi draže da sam dolje kao što smo bili u prvom krugu, ali gdje god da dođemo, publika je s nama, nadam se da će nas u polufinalu podržati i još jače”, dodao je Fatović.