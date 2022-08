HRVATSKA SLAVI NOVU MEDALJU: Kakav uspjeh nakon velike borbe, jako je sretan ovaj grad

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Puno veselja za hrvatske sportske adute tijekom cijelog tjedna dolazi iz Muenchena, kako s Europskog prvenstva u atletici, tako i s EP-a u kajaku i kanuu na mirnim vodama, na kojem se slavi nova medalja pri kraju natjecanja.

Slavlje je osigurala 23-godišnja Vanesa Tot, koja je došla do bronce na sprinterskoj dionici od 200 metara u kanuu jednokleku, poslije velike borbe u kojoj je ostvarila uspjeh u završnici utrke. Odlična Brođanka bila je u velikoj borbi s Ukrajinkom Ljudmilom Luzan i Poljakinjom Katarzynom Szperkiewicz pri kraju 200-metarske dionice, a u cilj je na koncu ušla ispred Szperkiewicz i iza Luzan, na trećem mjestu, slaveći dolazak do bronce.

Zlatno odličje osvojila je Španjolka Antia Jacome, s kojom se 23-godišnja Hrvatica nadmetala nakon starta utrke. Ipak, Jacome je nakon toga stekla prednost u odnosu na pratnju i stigla je do najvišeg mjesta na pobjedničkom postolju.





Druga bronca u Muenchenu

Tot je pridružila odličje na 200 metara onom osvojenom na dionici od 500 metara, kada je također bila brončana. U 200-metarskoj utrci bilo je jako napeto do kraja, a na kraju EP-a, raspoloženje je bilo slavljeničko.

Posebno veselje za Brođane

Uspjehu koji je ostvarila 23-godišnja hrvatska kanuistica najviše se veseli njezin Slavonski Brod. Sugrađani i sugrađanke uskoro će dočekati dvostruku europsku brončanu kod kuće, a njezin grad je već pamti kao prvu brodsku sportašicu koja je nastupila na Olimpijskim igrama, lani u Tokiju. Godinu nakon toga, Tot se u Muenchenu pobrinula za veliko veselje.

S velikim koracima kojima ide naprijed, mlada Brođanka bi za dvije godine mogla otići na OI u Parizu puna ambicija, možda i u napad na olimpijsko odličje.

Govorčinović ostala korak do odličja

Posljednjeg dana natjecanja na EP-u u Muenchenu, u akciji je bila i Anamaria Govorčinović koja je ostala korak do medalje, na četvrtom mjestu u u finalu kajaka jednosjeda na 1000 metara, a bila je i deveta u finalu na 500 metara.

Na dužoj dionici, 25-godišnjakinja iz Hrvatske Kostajnice bila je korak do bronce, no nije uspjela dohvatiti medalju u završnici utrke. U Muenchenu nije išlo, no Govorčinović je blistala nedavno na Svjetskom prvenstvu održanom u kanadskom Halifaxu. Podsjetimo, tada je bila srebrna u utrci jednosjeda na 500 metara, a istaknula se i broncom na 1000 metara.