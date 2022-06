HRVATSKA PROTIV SRBIJE ZA – SVE: Nemoguće veliki ulog protiv rivala, zna se što čeka ako to ne dobiješ…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ruku na srce, vaterpolo je sport, težak sport, kojeg ozbiljno igra desetak zemalja u svijetu. Sve ostale reprezentacije su tek tu da upotpune broj. Stoga, plasman naše vaterpolske reprezentacije u četvrtfinale svjetske smotre u Mađarskoj ne treba gledati kao na neko superiorno dostignuće. Već, kao na nešto očekivano i prirodno.

Uostalom, u osvajanju medalja na europskim i svjetskim natjecanjima izmjenjuje se neprestance pet-šest reprezentacija među kojima je i naša, hrvatska. I svako natjecanje na kojem Hrvatska ne osvoji medalje po nas jest – poražavajuće.

Stoga, umjereno i trezveno valja gledati na pobjedu protiv Gruzije u osmini finala. Pobjeda je izborena bez odveć poteškoća, stabilnom i mirnom igrom, a to nas može veseliti. Jer, pritom znamo da su ti isti Gruzijci, koji su sjajno napredovali, u skupini i te kako namučili Mađare, domaćina turnira i jednog od favorita za osvajanje svjetske krune.





Tek sada čeka ono pravo

Ma, za Hrvatsku tek u četvrtfinalu u srijedu počinje ozbiljno natjecanje. Sučeliti će se protiv jake, uvijek Srbije koju je na istom plivalištu prije pet godina pobijedila u polufinalu svjetske smotre. U finalu tada je, 2017. godine, Hrvatska tukla i domaćina Mađarsku.

Iako ima negativan omjer u srazovima sa srpskom reprezentacijom, Hrvatsku podsjećanje na tu nekadašnju veliku pobjedu može ne samo motivirati i ražestiti, nego i uvjeriti u vlastite snage. To je četvrtfinale, samo jedna utakmica, u kojoj se nema pravo na kiks. I ako Hrvatska izgubi od Srbije bit će to za naš vaterpolo poražavajuće veliko natjecanje, a ako dođe do polufinala i osvoji medalju bit će to ipak nekakav uspjeh. Senzacija bi bila samo zlatna medalja. Na takvom renomeu je naš reprezentativni vaterpolo, a imaju li ovi momci izbornika Ivice Tucka snage za tako nešto uskoro ćemo vidjeti.

Srbija s jednakim ulogom

Srbija je također, bude li poražena i u doslovce u istoj situaciji kao mi. Njoj je uspjeh samo medalja, sve ostalo je pucanj u u prazno, veliki promašaj. Dakle, Hrvati će se protiv Srba boriti za – sve.

Oni spadaju u te reprezentacije koje se izmjenjuju s osvajanjima medalja na velikim natjecanjima i ako to ne uspiju odmah se proglašava potop. Jednostavno, to je takav sport!