Hrvatska protiv Srbije napada svjetsko polufinale: Barakude već obavile važni posao i idu na rivale

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hrvatska- Srbija (17:00)

Bez većih problema hrvatska vaterpolo reprezentacija je pobijedila Kinu s 22:4. Momčad izbornika Ivice Tucka time je ujedno izborila nastup na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, što je bio glavni cilj na turniru.

Hrvatska nakon osiguranja odlaska na OI sada u četvrtfinalu rasterećena igra protiv Srbije. Aktualni olimpijski pobjednik je u krizi te nekoliko zadnjih turniraSrbi nisu bili blizu medalje.

“Plasman na Olimpijske igre – to je ono što smo željeli. Godinu dana smo lagano strepili hoćemo li, kada ćemo, gdje ćemo se plasirati… Prvo ne u Fukuoki, pa ne u Zagrebu i Dubrovniku. Evo, sad smo to napokon potvrdili. Rekao sam već da Hrvatska mora biti na olimpijskim igrama” rekao je Ivica Tucak.

Nova medalja

Zatim dodaje: “To je ono što pripada našoj reprezentaciji. Ovo je ipak neko olakšanje sad, ali ćemo pokušati napraviti sve da ovaj turnir završimo na najbolji mogući način. Međutim, prvi cilj je ostvaren i idemo dalje, Dvije reprezentacije koje su ostavile trag u svjetskom vaterpolu. Imamo maksimalni respekt prema Srbiji kao suparniku.”

Osvrnuo se na krizu rezultata kod Srbije: “Možda su rezultatima malo zapeli zadnje 2-3 godine, ali oni su ipak aktualni olimpijski pobjednici. Čini mi se da je u toj momčadi ovdje ipak čak 6 zlatnih olimpijaca iz Tokija, a na to ne treba više ništa dodati. No, imam vjeru da ih možemo pobijediti, imamo i snagu za to, ali ćemo isto tako morati odigrati na 100% svojih mogućnosti.”

Susret počinje u 17 sati. Podsjetimo, Srbija je na EP u Zagrebu u četvrtfinalu ispala od Mađarske dok je Hrvatska u zadnjim sekundama izgubila od Španjolske.