HRVATSKA PRIZNAJE SAMO USPJEH, NEMA ‘LABAVO’: Velika nepravda prema njima, iz ovoga se vidi sav jad…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Naša sportska javnost dugo nije ni znala za njih, pa se početkom 2021. godine, u jeku pandemije koronavirusa na našoj sportskoj sceni dogodilo čudo. Čudo nad čudima. Djevojke, te naše rukometašice koje su otišle na poprište europske smotre u Danskoj u posvemašnjoj tišini, pognute glave, ponosno podnoseći taj iritantan stav medija, postale su sportska priča najprije dana, potom tjedna, pa čak i godine u Hrvatskoj.

Do povijesnog uspjeha doveo ih je Nenad Šoštarić, taj skroman, samozatajan i vrhunski stručnjak. A na Europsko prvenstvo u Dansku, tada u siječnju 2021. godine, odveo je reprezentaciju u kojoj je nedostajalo pola igračice. Zbog ozljeda i koronavirusa otkazi su mu stizali do samog starta prve utakmice.

Sjećamo se, nije zbog toga nijednom zavapio. Šoštarić je „ostatak reprezentacije” tako dobro pripremio i vodio ih je do pobjeda, pa je i njegove rukometašice IHF prigrlio nadimkom ‘Kraljice šokova’!





Koliko mogu?

Sada, kada su nas navikli na nešto dobro, ma što dobro, na sjajno, očekivanja su velika, napose sad nakon sjajne partije i pobjede protiv Mađarica.

„Prije dvije godine kada smo išli na pripreme za EP u Danskoj svi su nas otpisali, mediji, navijači, struka, svi su nam predviđali brzi završetak. Imali smo tada velikih problema jer nisam mogao računati na igračice Podravka Vegete koje su imale koronavirus. Na kraju smo osvojili broncu, što je bilo svjetsko čudo. A danas postoji određeni interes za nas, sve reprezentacije nas puno ozbiljnije shvaćaju. Ali, opet imamo velikih problema i uoči ovog Europskog prvenstva. Najveći je izostanak Ćamile Mičijević koja je bila naša udarna igračica na Euru prije dvije godine kad smo bili treći. Nju ćemo teško nadoknaditi, kako u fazi napada tako i obrane. Nema ni Dejane Milosavljević, Josipe Mamić, Ane Turk. Ne kukam, ja i dalje znam kako možemo odigrati dobro baš svaku utakmicu, želimo se opet dokazati”!

Veli to Šoštarić koji je svojim rukometašicama ne samo trener, već i pedagog, prijatelj, ali i autoritet. Kako se samo borio u dvorskim borbama u Hrvatskom rukometnom savezu da se rukometašicama isplate i te kako zaslužene premije za broncu u Danskoj.

Nakon tog uspjeha naših rukometašica koji je sve nas u posvemašnjoj izolaciji zbog vatre pandemije zatvorio među zidove, a oraspoložio nas je do najveće sreće, i mi novinari i svi koji prate sport mogli su osjetiti kako je naše društvo nepravedno što se tiče sporta.

Mi rukometašice spominjemo samo kada su najveće sportske manifestacije, kada su na europskim i svjetskim prvenstvima, olimpijskim igrama. A sve ostale dane kao da ne postoje. I to je tužno i bolno. I tu nepravdu treba priznati!

I kada je priznamo i ponizno zamolimo Šoštarića i njegove rukometašice za oprost opet ćemo samo dokazati jad medija i društva koji tako neodgovarajuće prati sport. Međutim, što je tu je. Hrvatska je zemlja koja priznaje samo uspjeh, i to ne bilo kakav nego senzacionalni. Nedavno je tako s rukometašicama, ako ih, kojim slučajem, sada dohvate porazi nestat će s naslovnica, stranica i portala kao ishlapjela kreda.









Šoštarić se voli vratiti na uspjeh prije godinu dana na Euru u Danskoj. Često smo pričali s njime, dobro pamtimo njegove rečenice:

„Zaista je bilo divno. I sve si mislim koliko mi je žao što je bila tolika pauza od toga. Imamo napokon generaciju koja nešto pokreće, a osnovni cilj svega toga je da imamo veliku bazu mlađih rukometašica, da se što više djece počelo baviti ovim sportom i ja vjerujem da će se to u konačnici i isplatiti. Kada bi i sad nešto učinili dobili bi još više na zamahu. Tada bi nas se zaista moralo bolje tretirati”!

Tretmana dobrog zasad ne nedostaje, kako su Mađarice u nedjelju pomele s terena rukometašice sa svojim trenerom Šoštarićem opet su u žiži zanimanja.









Prije ovoga prvenstva nije promijenio ploču, i dalje pršti od optimizma, pokušavajući svojim curama usaditi neophodno samopouzdanje.

„Ne bježim od toga da je ovo dobra reprezentacija, sve su to igračice koje su iskusnije za dvije godine. Sve su to djevojke koje igraju ozbiljan rukomet u inozemstvu. Djevojke više nemaju straha od igranja utakmica protiv jakih suparnika, nemaju straha od pune dvorane. Na dosta pozicija smo jaki, primjerice na mjestu vratarki. Malo smo tanki na desnom krilu. Da bismo napravili sličan rezultat, moramo opet ostavljati srce na parketu, i to je to”!

U skupini Hrvatskoj sada preostaje utakmica protiv Švicarske, trijumfira li se u tom dvoboju u sljedeću rundu naše rukometašice odlaze s dva boda, s finim izgledima da se iznova bore za medalju.

I na toj utakmici biti će sigurno, u Ljubljani, puno hrvatskih navijača. I to, baš ta činjenica, ta pojava, najveći je i veličanstveni uspjeh trenera Nenada Šoštarića i njegovih cura. Ma, tko bi prije nekoliko godina rekao da će naši navijači putovati na utakmice ženske rukometne reprezentacije kao da idu pratiti „vatrene” u najbitnijoj utakmici.

Zato, ako vam se navija za Hrvatsku, dok čekate, recimo, svjetsku smotru u Kataru, pođite navijati za naše rukometašice. I biti će vam super, cure ostavljaju srce na terenu.