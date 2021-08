HRVATSKA PONOSNA NA RUKOMETAŠE! ‘Ostavili smo svjetske velesile iza sebe’

Autor: I.K.

Mladi hrvatski rukometaši završili su nastup na Europskom prvenstvu U19 reprezentacija osvajanjem srebra. Na kraju natjecanja na domaćem terenu, Hrvatska je u finalu u Varaždinu s 34:20 izgubila od Njemačke, a iako nije išlo do kraja, cjelokupni dojam s turnira bio je sjajan.

Hrvatski rukometni aduti u uzrastu do 19 godina obavili su prvi dio posla na EP-u pobjedama nad Francuskom, Portugalom i Austrijom u prvom dijelu natjecanja, na putu do prvog mjesta u skupini prvog kruga. U drugom krugu došli su do pobjede nad Danskom i upisali prvi poraz od Nijemaca, a zatim su u polufinalnoj utakmici s 26:22 bili bolji od susjeda Slovenaca.

Takav niz donio je puno zadovoljstva u hrvatski tabor na kraju natjecanja. Na uspjehe su se osvrnuli izbornik Krešo Ivanković i sjajni Ivan Barbić, koji je zaslužio priznanje ulaskom u najbolju momčad turnira na poziciji lijevog krila.

Izbornik sretan i ponosan na sve

Protiv Nijemaca nije išlo do zlata, hrvatski izbornik Ivanković priznao je da je protivnička momčad bila jača, no Hrvatska ima razlog za ponos i sreću. Te dvije stvari izbornik je istaknuo u svojoj reakciji nakon završetka EP-a, kako su prenijela 24sata.

‘Ostavili smo iza sebe svjetske velesile u rukometu’, kazao je Ivanković, spominjući uspjeh u konkurenciji u kojoj su bili Francuzi, Danci, Portugalci, Norvežani – svi iza Hrvatske.

Uživao u svakom danu

Opisujući put do srebra na natjecanju kojem je Hrvatska bila domaćin, izbornik Ivanković kazao je da mu je svaki dan rada s momčadi koju vodi bio užitak.

Izbornik je naglasio da su se igrači dolaskom do srebra izborili za strašno velik rezultat za hrvatski rukomet, dodajući da to daje nadu u još bolju budućnost.

Pomogli i navijači

U svojoj reakciji nakon završetka EP-a, jaki hrvatski adut Ivan Barbić teško se uspio riješiti dojma koji je ostavio poraz u finalu, no naglasio je da su u momčadi za koju igra ‘prave ljudine i prijatelji’, s puno međusobnog poštovanja. Tako kane i nastaviti.









Barbić je bio sretan i zbog podrške navijača na putu do srebra, ističući da se posebno osjetila u polufinalu i finalu. Zbog povratka navijača na tribine bilo mu je osobito drago.