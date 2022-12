HRVATSKA OPET PODCIJENJENA: Novinari izabrali najbolje na svijetu, evo iza koga su Vatreni

Međunarodnog udruženja sportskih novinara AIPS, odabralo je po glasovima 420 sportskih novinara iz 113 zemalja svijeta najbolje sportaše i timove za proteklu nam 2022. godinu.

Očekivano najbolji sportaš za 2022. godinu je nogometaš Lionel Messi , dok je za sportašicu godine izabrana nogometašica Španjolka Alexi Putellas, dok je za momčad godine odabran Svjetski prvak Argentina.

After votes by 113 countries:





Alexia Putellas and Lionel Messi elected as 2022 AIPS Sport Athletes of the year.

📸 AIPS

December 30, 2022