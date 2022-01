‘HRVATSKA ONAKO NE SMIJE NIKAD IZGLEDATI’ Izbornik se brani, a riječi mladog igrača sve govore

Hrvatska je izgubila šanse za prolazak u polufinale Europskog prvenstva porazom od aktualnih svjetskih prvaka Danaca u drugom kolu drugog kruga. Hrvatski rukometaši bili su u igri jako dugo, ali na koncu nisu uspjeli spriječiti dansko slavlje s 27:25, što je značilo da izabranici Hrvoja Horvata više ne mogu otići u borbu za medalje na ovom Euru.

Izbornik je poslije poraza pred kamerama RTL-a opisao svoje prve dojmove o ovoj utakmici, ali i o cijelom turniru.

‘Nemam što zamjeriti dečkima, apsolutno. Imali smo samo jedan i pol trening bez izostanaka, danas su se dečki borili i to su svi vidjeli, ali to je stvar samopouzdanja. Kad ne ide i kad lopte ispadaju, onda to izgleda kao da se ne boriš’, rekao je Horvat.

‘Vjerojatno bi drugačije izgledalo…’

‘Da iz njihove ekipe uzmeš 14-15 igrača, a nama vratiš, vjerojatno bi to drugačije izgledalo. Kad se dogodi toliko promjena, onda si nesiguran pa ispada da se ne boriš, jer to tako izgleda’, dodao je izbornik, opisujući zbog čega mu je najviše žao nakon ovog poraza.

‘Žalim zbog tih dečki koji se muče s bolešću i s karantenama, jedino zbog toga žalim’, kazao je Horvat.

‘Veselio sam se prvenstvu’

‘Izrazito sam se veselio prvenstvu, htjeli smo napraviti neke stvari za budućnost hrvatskog rukometa, ali ispala je improvizacija. Ispadali su igrači svakog dana, pa smo morali zvati nove, i to samo one koji su nedavno prebolili koronu jer bi drugi dobili zarazu’, nastavio je izbornik.

‘Dečkima kapa do poda, fantastično je što su danas pokazali i odigrali’, dodao je Horvat, koji se potom okrenuo i široj slici.

‘Prije svega, najvažnije je da mi dečki vjeruju, ne bi se odazivali ovako 5 do 12 da ne vjeruju u ono što radimo. Znaju da je ovdje dobra atmosfera, da imamo glavu i rep, to povjerenje u stožer mi je najvažnije. Vidjeli smo pojedinačne bljeskove nekih dečki, a sada treba i konstanta. Dečki pokazuju kvalitetu, možemo biti zadovoljni zbog žrtve koju ovdje podnose’, zaključio je izbornik.









‘Da smo ovako protiv Crne Gore…’

Svoje dojmove je pred kamerama RTL-a približio i 22-godišnji Tin Lučin. ‘Ne znam što reći, danas kao da je na teren izašla druga ekipa u odnosu na utakmicu protiv Crne Gore. Samo možemo žaliti što nismo odigrali ovako protiv Crnogoraca’, opisao je Lučin.

‘Ne znam što je na to utjecalo, je li to bio koronavirus, je li drugačiji termin te utakmice u odnosu na sve ostale… Izgledali smo kako Hrvatska nikad ne bi smjela izgledati, nismo došli na tu utakmicu i to se više nikad ne bi smjelo ponoviti’, dodao je Lučin vraćajući se na poraz od Crne Gore.

‘Možemo se potući s najjačima’

‘Pokazali smo i danas i protiv Francuske da se možemo potući i s najjačim reprezentacijama. Ima dosta nas mladih koji se moramo dokazivati i doći do svojeg statusa u reprezentaciji. Ima i drugih igrača koji tu nisu bili, imamo dosta stvari za uvježbati i popraviti’, nastavio je mladi hrvatski adut.

‘Motiviralo me kad sam dobio poziv da se priključim reprezentaciji na pripremama, mislim da će svatko od nas pokušati dati svoju najbolju izvedbu u ovom dresu i ‘ginuti’ za taj dres’, zaključio je Lučin.









‘Samo mi znamo što prolazimo’

Ivan Čupić je u svojoj prvoj reakciji poslije utakmice zahvalio navijačima na potpori u Budimpešti. ‘Hvala publici i punoj dvorani. Danci su danas bili malo bolji od nas, imali smo svojih šansi u oba poluvremena, ali eto… Borili smo se, bacali smo se na glavu, ali danas nije bilo dovoljno’, opisao je Čupić.

Svoje dojmove nakon poraza približio je i Mateo Maraš, 21-godišnji debitant u hrvatskom reprezentativnom dresu. ‘Dali smo sve od sebe, pokušavali smo maksimalno s kadrom koji smo imali. Samo mi znamo što prolazimo, što sve doživljavamo u hotelu, mislim da su navijači to osjetili’, opisao je Maraš.

‘Za mene kao mladog igrača i za prvi nastup, jako lijepo. Mogli su to vidjeti ljudi pred malim ekranima, a i oni koji su bili ovdje i svojim navijanjem su dali puno. Nedostajalo nam je jako malo’, zaokružio je 21-godišnji hrvatski reprezentativni debitant priču o porazu od Danske.