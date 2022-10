HRVATSKA ODLIČNO POČELA BORBU ZA EURO: Pao protivnik koji je rastužio susjede, veliki nalet sve riješio

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatski rukometaši slavili su na početku kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje se u siječnju 2024. održava u Njemačkoj. Momčad koju s klupe vodi Hrvoje Horvat je u Varaždinu s 33:25 bila jača od Grčke, a ključno razdoblje stiglo je u završnoj fazi prvog poluvremena.

Hrvatska je rano došla do prednosti, no Grci su imali odgovor s povratkom u egal u prvom dijelu. Na taj odgovor grčkih igrača stigla je i domaća reakcija. Nakon što su gosti bili na 13:13, hrvatski reprezentativci su s pet golova u nizu došli do +5 na završetku prvog poluvremena, a potom, u preostalih 30 minuta više nije bilo većih komplikacija.

Hrvatski igrači su, tako, uspješno obavili posao protiv momčadi koja je ranije ove godine slavila protiv BiH. Grci su u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo izbacili hrvatske susjede, no potom, presudila im je još jedna Hrvatskoj susjedna zemlja, Crna Gora, koja ih je zaustavila u narednoj fazi tog kvalifikacijskog ciklusa.





Trojac u glavnim ulogama

Hrvatsku je na putu do pobjede vodio Filip Glavaš, koji je imao šest golova, a David Mandić i Ivan Martinović bili su u pratnji s po pet golova.

Traži se jedno od prva dva mjesta

Hrvatska je u kvalifikacijama za Euro u skupini u društvu Nizozemske i Belgije, dakako, uz Grčku, a cilj je osvajanje jednog od prva dva mjesta s obzirom na to da prve dvije pozicije u grupi vode na EP. Do nastupa u Njemačkoj može se i u statusu jedne od četiri najboljih trećeplasiranih momčadi iz osam kvalifikacijskih skupina, no hrvatski rukometaši imaju ugled i kvalitetu koji govore da o tome ne bi smjeli razmišljati.

Horvat i igrači se sada okreću gostovanju u Belgiji koje je na rasporedu u nedjelju, a nastavak kvalifikacija potom slijedi dogodine. Novi termini za utakmice su u ožujku i travnju, s igranjem dva susreta na svakom okupljanju. Europsko prvenstvo u Njemačkoj na rasporedu je od 10. do 28. siječnja 2024.

Prije toga, Hrvatska će na početku iduće godine biti u akciji na Svjetskom prvenstvu koje se od 11. do 29. siječnja održava u Poljskoj i Švedskoj. Protivnici u skupini u prvom dijelu natjecanja bit će Egipat, Maroko i SAD, a u drugi krug koji donosi novu skupinu proći će prve tri reprezentacije iz svake skupine prvog kruga.