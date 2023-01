HRVATSKA NEĆE DVAPUT KIKSATI, OVAJ AUTSAJDER PADA! Ne treba dizati ruke od svoje momčadi, Kauboji mogu opet raditi velike stvari

Autor: Andrija Kačić Karlin

Možda nije sve tako crno kako smo doživjeli. Jer, zaista nas je protresao onaj startni poraz na svjetskoj rukometnoj smotri protiv Egipta. Naša reprezentacija u toj utakmici zaista je djelovala jalovo, bespomoćno, nespretno i neuigrano. Bio je to start kao iz noćne more, Egipćani koji zaista nisu loša reprezentacija, možda i najbolja izvan Europe Hrvatima su uzeli mjeru poput najjačeg krojača.

Ako tako shvatimo tu utakmicu Hrvatske i Egipta možemo si zamisliti i umisliti da još uvijek imamo šanse doći do četvrtfinala i plasirati se direktno na Olimpijske igre. Što bi u ovome teškom trenutku za hrvatski rukomet bilo gotovo pa spasonosno rješenje. Da jedna takva rukometna velesila, jer to po broju osvojenih odličja još uvijek jesmo, ne bude dvaput zaredom na Igrama – eh to bi bio zaista veliki krah.

Istina je i to da se svakome dogode kiksevi, ali poraz protiv Egipta nije bio samo kiks, nego i pravo potonuće. Egipat nas je sredio poput velikog favorita kojise iživljavao na autsajderu. I to je jako zaboljelo, i igrače i navijače.





Marokanci nemaju tu kvalitetu

Stoga, zanimljivo je razmišljanje rukometnog, nekad igračkog a danas trenerskog maga, Veselina Vujovića.

„Meni je to izgledalo šokantno i to nisam očekivao, gledao sam cijelu utakmicu. Nisam vidio da je Egipat nadmoćan ni tehnički, ni taktički, osim što sam vidio da je izrazito snažniji i da je to bio pravi i jedini razlog razlike koja je nastala na kraju. Lagano, prelagano su Egipćani probijali obranu Hrvatske i to se više nije dalo braniti. Ostao sam u čudu. I sada tvrdim, Hrvatska nije slabija od Egipta. I vjerujem da će se vratiti”, tvrdi Veselin Vujović.

Iz kurtoazije možda? Ne, nije on takav čovjek, da razmišlja još lošije o hrvatskoj postavi on bi to i rekao.

Vujović smatra da je djelimično za takav start Hrvatske krivac i nespretno organiziran pripremni turnir „Croatia kup”. Naime, Hrvatska je nakon priprema igrala utakmice s laganim suparnicima, Makedonijom i Izraelom. I drži da je tako dobila lažnu sliku svoje vrijednosti i moći.

„Prije prvenstva vam je obavezna jedna baš jaka utakmica, gdje sve pršti. Da si sagledaš stanje, jer se još stvari do prvenstva daju ispraviti”, govori Vujović.

Otkriva prije toga i jednu tajnu:









„Hrvatska sigurno ne bi tako izgledala da je imala drugačiju provjeru prije polaska u Švedsku. Evo, mogu reći da smo se i mi nudili, ali smo odbijeni kao Iran, a ja mislim da bismo im mi tamo bili jači protivnik nego ovi koje su imali na ‘Croatia kupu’.. Hrvatska mora poštovati svoje ime, rejting i početi okupljati takve turnire, jer na njima mladi igrač puno bolje odrastaju”.

Vujović vjeruje da se Hrvatska još može vratiti.

„U rukometu je sve moguće, sjetite se kako je onda pobijedila Poljsku, s koliko, petnaestak golova razlike. Poraz protiv Egipta nezgodan je zbog visokih minus devet razlike. Sada Hrvatsku čeka Maroko, moj Iran igrao je pripremnu utakmicu s njima. Osobno mislim da Marokanci nemaju kvalitetu da bi se nadigravali s Hrvatskom, niti da imaju širinu da bi napore koji slijede mogli izdržati. Mislim da tu Hrvatska neće imati nikakvih problema. Hrvatska još uvijek nije mačji kašalj, dogodilo se to što se dogodilo, u nekom raspletu može to i ispraviti. Pa, i Danci su samo ljudi”.









Na kraju, Vujović će zaključiti:

„Pa, Hrvatska u svojoj momčadi ima još uvijek toliko sjajnih igrača da vjerujem kako bi trebala eksplodirati. Pa, možda i u pravom trenutku. Jednostavno, ne mogu vjerovati da tako dobri igrači odjednom nemaju pojma o rukometu, kako je to ispalo na startu. Ima takvih dana, nisu rijetki na počecima natjecanja. Zato mislim da ne trebate dići ruke od svoje momčadi”.