HRVATSKA NA ŽALOST NIJE USPJELA! Djevojke su dale sve od sebe ali protiv svega se nije moglo

Večeras su rukometne reprezentativke Hrvatske igrale odlučujuću utakmicu za prolazak svoje skupine na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj, ali nisu mogle preko domaćina, koje su na kraju slavile 27:23, i prošle dalje uz Brazilke.

Našim “Kraljicama šoka” trebala je pobjeda od tri ili više razlike, ali na kraju, uz sve nedaće koje su zadesile izabranice izbornika Nenada Šoštarića možemo biti samo čestitati djevojkama na požrtvovnosti.

Utakmica je bila dosta jednosmjerna, mada su naše rukometašice nekako držale priključak od par golova razlike za Španjolke, ali više od toga nisu mogle, naročito nakon izostanka Ćamile Mičijević, Dore Krsnik i Ivane Dežić.

Još jedna utakmica

Hrvatska na ovom prvenstvu još ima utakmicu protiv Austrije u svojoj Grupi 4, nakon čega će se igračice vratiti u svoje klubove.

🇭🇷🆚🇪🇸 Las #Guerreras are through to the quarter-finals ✅ Hosts Spain record one more comfortable win, versus Croatia 27:23 ! #Spain2021 #sheloveshandball pic.twitter.com/ZYRdt1DisF

— International Handball Federation (@ihf_info) December 10, 2021