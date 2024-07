Hrvatska mu obećavala brda i doline, a onda je veliki prvak potonuo do socijalne pomoći

Kada se sve zbroji i oduzme, sport kao i sve ostalo na kraju je samo veliki biznis, u kojem je vrlo oportuno uložiti u velikog sportaša, kako bi ga privukli da nastupa za vašu državu i donosi svjetska i olimpijska odličja. Tu praksu usvojila je i Hrvatska pa je tako sad već davne 1998. godine, svjetski poznati dizač utega Nikolaj Pešalov dobio naše državljanstvo i počeo nastupati za Lijepu našu i njemu je posvećen ovaj feljton o hrvatskim olimpijcima.

Rođeni Bugarin je do dobivanja našeg državljanstva bio već svjetski poznati dizač utega, koji je za svoju prvu domovinu već osvoji tri svjetska i šest europskih naslova prvaka, dok je s Olimpijskih igara imao broncu i srebro. Kako je naša država bila tek u povojima, sport je bio jedan od glavnih načina prezentacije Hrvatske u svijetu pa je dovođenje Pešalova bio sportsko politički potez, s kojim se nisu baš svi slagali.

Boško Čavka je idejni inicijator i egzekutor dovođenja Pešalova pod hrvatsku trobojnicu, no u samom HOO-u sadašnji počasni predsjednik Antun Vrdoljak i pokojni sportski velikan Matija Ljubek nisu bili za dovođenje Nikolaja Pešalova da nastupa za našu reprezentaciju.

