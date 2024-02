Hrvatska je blizu velikog okršaja sa Srbijom na SP-u, čudesni preokret sve namjestio

Autor: Ivor Krapac

Nakon što su hrvatski vaterpolisti pobjedom nad Južnoafričkom Republikom potvrdili nastup u osmini finala Svjetskog prvenstva u Dohi, dodatni korak na ovom turniru bi Hrvatsku odveo u četvrtfinalnu utakmicu protiv Srbije, za što se saznalo u kasnijem dijelu današnjeg programa.

Srbi su u svojem posljednjem nastupu u skupini prvog kruga s 14:12 bili jači od SAD-a, čime su osigurali prvo mjesto u grupi i izravan nastup u četvrtfinalu. Na četvrtfinalnoj prepreci bi dočekali Hrvatsku ako izabranici Ivice Tucka opravdaju status favorita u osmini finala, u kojoj će hrvatski protivnici najvjerojatnije biti Brazilci.

Srbija je do pobjede nad Amerikancima došla čudesnim preokretom nakon što su reprezentativci SAD-a vodili s 8:5, ali potom je slijedila serija Srba od 6:0 kojom su na ulasku u posljednju četvrtinu okrenuli na svojih 11:8. Amerikanci se nakon toga nisu uspjeli vratiti u susret.

Preokret uz crveni karton

Do preokreta u korist Srbije došlo je nakon što je Ben Hallock dobio crveni karton zbog udaranja protivnika, a to isključenje i igru s čovjekom više Srbi su obilato naplatili u svojem preokretu. Dolazak do pobjede je za Srbiju značio ulazak u četvrtfinale, a time i osiguranje nastupa na Olimpijskim igrama u Parizu.

Hrvatska to tek treba osigurati. Dođu li hrvatski reprezentativci do četvrtfinala koje znači i odlazak na OI, u utakmici protiv Srbije bi se odlučivalo o ulasku u zonu odličja na ovom SP-u, u jakom ritmu natjecanja nakon što je, podsjetimo, nedavno završeno Europsko prvenstvo u Hrvatskoj.

Što se nastupa u Dohi tiče, raspored je takav da bi Hrvatska svoju utakmicu osmine finala trebala igrati u nedjelju u 10 sati po našem vremenu, po sadašnjoj satnici, a prođu li hrvatski vaterpolisti u četvrtfinale, protiv Srbije bi igrali u utorak u 17 sati po našem vremenu.