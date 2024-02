Hrvatska ima recept za rušenje Srbije i napad na medalju, jedna opasnost se mora izbjeći

Autor: Ivor Krapac

Poslije osiguranja odlaska na Olimpijske igre u Parizu dolaskom do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Katru, hrvatski vaterpolisti pred sobom imaju novu utakmicu s velikim ulogom. Protiv Srbije sutra na red dolazi susret u kojem su intenzitet i motiv jaki, a momčad koja dobije bit će u prilici napasti svjetsku medalju u završnoj fazi turnira.

Hrvatski reprezentativci su pobjedu nad Kinom ostavili ‘u retrovizoru’, na to se nije trebalo previše osvrtati s obzirom na to da se radilo o jednosmjernoj utakmici, a protiv Srbije se, dakako, očekuje nešto sasvim drugačije. Izazov koji dolazi je jak, a Hrvatska ga dočekuje već prilično ‘iscijeđena’ s obzirom na zahtjevni raspored koji traje još od nedavnog Eura na domaćem terenu. Ipak, postoji i olakšanje.

“Još jedna velika utakmica u nizu ove godine, a peta uzastopno ovdje iako moramo biti iskreni i reći da nas zadnje dvije nisu nešto previše potrošili”, rekao je hrvatski izbornik Ivica Tucak u najavi četvrtfinala protiv Srbije, spominjući olakšavajuću okolnost da su za Hrvatsku posljednja dva nastupa bila nešto lakša, s uvjerljivim pobjedama nad Južnoafrikancima i Kinezima.

Sa Srbijom nema tajni

“Što se suparnika tiče, o njima ne treba puno govoriti. Sigurno da oni nemaju nekih većih rezultata odnosno medalja od Igara u Tokiju 2021. To je rezultatski deficit, ali Srbija je uvijek sjajna reprezentacija. Vaterpolska velesila. Što se nas tiče mi smo vjerujem u energetskom pogledu spremni. Ponavljam, nas je EP u našoj zemlji ‘izmasakriralo’. Fizički i psihički, ali ne treba se sada na to vraćati. Mislim da smo se odmorili, da su igrači spremni i svjesni što nas čeka”, dodao je Tucak u najavi susreta, a objavila je službena stranica Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Izbornik je istaknuo i opasnost koja najviše prijeti od Srbije, spominjući što se mora izbjeći u susretu s reprezentacijom koja je bila prva u svojoj skupini prvog kruga, a time je izravno ušla u četvrtfinale. Srbi su do prvog mjesta u grupi došli s tri pobjede, protiv Japana, Crne Gore i SAD-a.

“Ono što nikako nećemo smjeti dopustiti je ulazak u bilo kakav fizički vaterpolo s njima jer fizički su jači od nas. Mi moramo utakmicu ‘staviti’ u jako snažan ritam, strahovito puno plivanja, tu smo mi brži. Ako ćemo tako odigrati, teško će to Srbija pratiti. No, uđemo li u igru ‘jedan na jedan’ onda smo gotovi. Tu ne možemo parirati ni Jakšiću, Mandiću, Ranđeloviću, to je takav tip igrača. Kažem, sporiji su nego mi i ako obrana bude dobra, onda ćemo biti ‘na konju'”, rekao je Tucak o receptu za pobjedu.

Spreman i jaki hrvatski dvojac

Utakmicu protiv Srbije spremno dočekuje i jaki dvojac hrvatske reprezentacije. Od početka Eura u Hrvatskoj je bilo puno posla za ekipu, a u četvrtfinalu SP-a se očekuje da još jednom puno daju i golman Marko Bijač te odlični strijelac Jerko Marinić Kragić, koji su također najavili nastup u četvrtfinalu.









“Na Mandiću i Jakšiću će sigurno biti posebna naša pozornost jer su im to glavni igrači. Isto tako, svjesni smo da ćemo morati pružiti najbolju moguću igru ovdje u Dohi. Oni imaju puno rješenja u napadačkoj igri, ali uvježbavali smo neke stvari za koje mislimo da će biti od iznimnog značenja. Prvenstveno kako bismo ‘zatvorili’ njih dvojicu, a onda i iskoristili neke naše šanse. Mirne glave samo trebamo u utakmicu”, rekao je Bijač.

“Važna utakmica, suparnik kvalitetan, dobar, čvrst, ali nevažno tko je s druge strane. Bila to Srbija ili netko drugi. Mi smo došli ovdje boriti se za medalju, pa tko god da je, cilj je isti. Pobjeda i prolazak u polufinale. Sad idemo pokazati što i koliko vrijedimo, nakon što smo osigurali nastup na olimpijskim igrama. Srbija je jako dobra momčad i nije sve na Mandiću i Jakšiću koji istina jesu svjetske klase, ali imaju i dobrog vratara, dvojicu jako dobrih centara, željni su dokazivanja i rezultata. Oni će biti na 100 posto, ali jednako i mi, samo što se nadam da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti. Dakle, idemo u polufinale!” kazao je Marinić Kragić.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatski vaterpolski savez 🇭🇷 (@cro_wp)

Najavu su u hrvatskom taboru dali, a borba za polufinale i za ulazak u zonu odličja na SP-u u Dohi je na redu sutra s početkom u 17 sati po našem vremenu. Televizijski prijenos u Hrvatskoj je na HTV 2.