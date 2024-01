Hrvatska ide u napad na Olimpijske igre: ‘Čeka nas najvažnija utakmica, svjesni smo što otvara’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je nedugo nakon srebrnog odličja na Europskom prvenstvu vaterpolista kojem su domaćini bili Dubrovnik i Zagreb obavila nove pripreme, zagrijavajući se za Svjetsko prvenstvo u Dohi, a borba u glavnom gradu Katra počinje idućeg tjedna. Prije odlaska na put, izbornik Ivica Tucak govorio je o očekivanjima od turnira na koje Hrvatska ne ide sa svim snagama s nedavno završenog Eura.

Zbog ozljeda neće biti Luke Bukića i pričuvnog golmana Tonija Popadića, a umjesto njih, u sastavu za SP su kapetan Ivan Krapić, koji izbornikovom odlukom nije bio u konkurenciji za nastup na Euro, te novi pričuvni golman Mate Anić. Poslije završnog okupljanja u Zagrebu, na red je došao i put na Arapski poluotok. Hrvatski izbornik i igrači su prije leta bili pred novinarima, a Ivica Tucak je u svojem istupu istaknuo koliko veliki ulog ima dolazeće SP.

“Prvi i osnovni cilj hrvatske reprezentacije su svakako plasman na Olimpijske igre u Parizu. Zato bih rekao da je predstojeće natjecanje i još važnije od Europskog prvenstva jer Hrvatska jednostavno mora nastupati u Parizu”, rekao je Tucak o SP-u na kojem Hrvatska za put na OI mora biti među četiri najbolje plasirane reprezentacije koje još nisu osigurale odlazak u Pariz.

Završno ‘uštimavanje’

Hrvatska će prije početka SP-a u Dubaiju igrati pripremnu utakmicu protiv Italije te još dvije protiv Grčke, a po dolasku u Dohu, na SP-u će u prvom krugu igrati u skupini s nedavnim europskim prvakom Španjolskom, Australijom i Južnoafričkom Republikom. Prva će na redu biti utakmica protiv Australije, u ponedjeljak u 11:30 sati po našem vremenu.

“Za Dubai imamo planirane tri trening-utakmice plus još naša dva samostalna treninga, to će biti vjerujem dovoljno da dočekamo 5. veljače, početak Svjetskog prvenstva i za nas najvažniju utakmicu protiv reprezentacije Australije. Svjesni smo da nam pobjeda u toj utakmici otvara put osnovnog cilja, a to je plasman na Olimpijske igre. Jasno, svaka iduća utakmica će nam onda biti sve važnija i važnija, kako to uostalom uvijek jest i kako pristupamo svakom turniru”, rekao je Tucak.

“Ono što je bilo jučer je završeno, mislim tu na Europsko prvenstvo. Kako vrijeme odmiče svjesni smo uspjeha koje smo postigli, ali jasno da ostaje žal za propuštenim zlatom jer smo imali pobjedu u rukama u tom susretu. Osnovni cilj dakle nije ispunjen, već spominjane Igre u Parizu i moramo sada napraviti apsolutno sve da Hrvatska bude na Olimpijskim igrama”, dodao je hrvatski izbornik.









Odmah zahtjevni protivnik

Hrvatska će početi SP utakmicom protiv Australaca, a taj susret bi pobjedom donio ključni korak za plasman u eliminacijsku fazu turnira, u borbu za odlazak u četvrtfinale. U igri bi bio i izravni nastup u četvrtfinalu, za što je potrebno osvajanje prvog mjesta u grupi.

“Očekujemo tešku utakmicu, susret koji nam puno nosi i trenutačno smo fokusirani samo na nju i na to da iz nje izađemo kao pobjednici. Fokus je sigurno ostao nakon Europskog prvenstva, on nije nestao. Cilj naše reprezentacije je uvijek biti pri vrhu, boriti se za medalju, ali kao što je izbornik rekao, prvi je cilj osigurati Pariz. O ostalom ćemo kasnije”, rekao je Ivan Krapić, kapetan i povratnik među kandidate za utakmice nakon što ga nije bilo na Euru.

Izazove na SP-u najavio je i jaki hrvatski strijelac Jerko Marinić Kragić. “U sportu je uvijek prisutna i sreća. Baš u našem zadnjem finalu u Zagrebu je mislim mi nismo imali pred kraj. Naravno da sreća kao takva jest važna, ali koliko Hrvatska vrijedi, to smo mislim pokazali i na Europskom prvenstvu. Dakle, nije samo do sreće”, rekao je Marinić Kragić.

‘Momčad je jaka, cilj je borba za medalju’

“Ova je momčad jaka, naš cilj je kao što su rekli izbornik i kapetan uvijek borba za medalju. Sada svakako i izboriti plasman na Olimpijske igre. Makar, neovisno kada izborimo Olimpijske igre, mi ‘gazimo’ i dalje. Ima nas dosta u ovoj reprezentaciji koji smo nešto noviji, željni smo medalja i želimo jednom kada završimo s karijerom, da se za nas ne govori da smo samo igrači koji su osvojili dvije domaće medalje, u Splitu i Dubrovniku odnosno Zagrebu”, dodao je Marinić Kragić.

Svoj pogled na turnir u Dohi dao je i Loren Fatović, jedan od jakih aduta s puta do srebra nedavno u Hrvatskoj. “Mislim da smo pokazali na prijašnjim natjecanjima da mi možemo igrati sa svakim suparnikom. Ono što je naša najveća prednost, kvaliteta je zajedništvo koje nas krasi. Ovu, ali mislim i prijašnje generacije. Svi smo kao jedno, od stožera i igrača. U ovoj je momčadi minimum ega i to nas sigurno najviše drži u igri”, smatra Fatović, a objavila je službena stranica Hrvatskog vaterpolskog saveza.